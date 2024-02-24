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Updated Сегодня, 04:47

В Уфе ищут подрядчика на капремонт кинотеатра «Победа» за 235,5 млн рублей

В Уфе выделят 235,5 млн рублей на ремонт кинотеатра «Победа»

24 февраля 2024, 04:45
Фото: 1MI

В Уфе ищут подрядчика на капремонт кинотеатра «Победа» за 235,5 млн рублей

Информация об этом была опубликована на портале госзакупок.

Для восстановления исторического кинотеатра «Победа», расположенного по адресу Первомайская, 41, администрация Уфы инициировала открытый аукцион. Планируемые работы включают полный ремонт объекта, признанного культурным наследием, с предполагаемым бюджетом в 235,5 миллионов рублей. Интересующиеся подрядчики могут подать заявление до 1 марта, а результаты аукциона станут известны к 5 марта, согласно информации на официальной платформе государственных закупок.

Финансирование проекта будет осуществляться из бюджета города. Срок выполнения работ ограничен: все должно быть закончено до конца лета 2025 года, и на проведенный ремонт будет распространяться пятилетняя гарантия.

В списке обязанностей подрядчика фигурируют ремонт лепного декора фасада и стен, окраска и декорирование стен, а также их акустическое покрытие. Также в его обязанности входят устройство перегородок, разборка и заливка полов, ремонт систем вентиляции, отопления, водоснабжения и кондиционирования, а также обеспечение электроснабжения.

Ранее Mkset сообщал, что Госэкспертиза успешно одобрила проект комплексного восстановления здания бывшего уфимского кинотеатра «Победа». Компания «Альбит» разработала необходимые документы для этого проекта.

#Общество#Город#Кино#Новости Башкирии#Новости Уфы#Объект культурного наследия#Виалина Ахсанова
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