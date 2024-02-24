В Уфе выделят 235,5 млн рублей на ремонт кинотеатра «Победа»

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Для восстановления исторического кинотеатра «Победа», расположенного по адресу Первомайская, 41, администрация Уфы инициировала открытый аукцион. Планируемые работы включают полный ремонт объекта, признанного культурным наследием, с предполагаемым бюджетом в 235,5 миллионов рублей. Интересующиеся подрядчики могут подать заявление до 1 марта, а результаты аукциона станут известны к 5 марта, согласно информации на официальной платформе государственных закупок.
Финансирование проекта будет осуществляться из бюджета города. Срок выполнения работ ограничен: все должно быть закончено до конца лета 2025 года, и на проведенный ремонт будет распространяться пятилетняя гарантия.
В списке обязанностей подрядчика фигурируют ремонт лепного декора фасада и стен, окраска и декорирование стен, а также их акустическое покрытие. Также в его обязанности входят устройство перегородок, разборка и заливка полов, ремонт систем вентиляции, отопления, водоснабжения и кондиционирования, а также обеспечение электроснабжения.
Ранее Mkset сообщал, что Госэкспертиза успешно одобрила проект комплексного восстановления здания бывшего уфимского кинотеатра «Победа». Компания «Альбит» разработала необходимые документы для этого проекта.