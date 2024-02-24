В Уфе выделят 235,5 млн рублей на ремонт кинотеатра «Победа»

В списке обязанностей подрядчика фигурируют ремонт лепного декора фасада и стен, окраска и декорирование стен, а также их акустическое покрытие. Также в его обязанности входят устройство перегородок, разборка и заливка полов, ремонт систем вентиляции, отопления, водоснабжения и кондиционирования, а также обеспечение электроснабжения.