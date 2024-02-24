В Стерлитамаке на ходу загорелась маршрутка

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В Стерлитамаке на улице Худайбердина возле остановки улица Мира произошел пожар в маршрутке, сообщила пресс-служба МЧС Республики Башкортостан.
Как отмечается, пассажиры быстро покинули салон ГАЗели, и пострадавших нет. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняет дознаватель МЧС России.
Ранее Mkset сообщал, что в Стерлитамаке на проспекте Октября на ходу загорелась пассажирская «Газель Next». В салоне было 10 человек, автобус двигался по своему маршруту. Заметив возгорание и дым из-под капота, водитель остановился у обочины и попросил всех покинуть салон.