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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

В Стерлитамаке на ходу загорелась маршрутка

В Стерлитамаке на ходу загорелась маршрутка

24 февраля 2024, 12:27
Фото: Пресс-служба МЧС по РБ
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ

В Стерлитамаке на улице Худайбердина возле остановки улица Мира произошел пожар в маршрутке, сообщила пресс-служба МЧС Республики Башкортостан.

Как отмечается, пассажиры быстро покинули салон ГАЗели, и пострадавших нет. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняет дознаватель МЧС России.

Ранее Mkset сообщал, что в Стерлитамаке на проспекте Октября на ходу загорелась пассажирская «Газель Next». В салоне было 10 человек, автобус двигался по своему маршруту. Заметив возгорание и дым из-под капота, водитель остановился у обочины и попросил всех покинуть салон.

Видео: Пресс-служба МЧС по РБ
#Общество#Происшествия#Видео#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#МЧС#Виалина Ахсанова
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