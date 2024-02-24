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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В Башкирии прокуратура проводит проверку по факту возгорания пассажирского автобуса

В Башкирии прокуратура проводит проверку по факту возгорания пассажирского автобуса

24 февраля 2024, 12:41
Фото: Пресс-служба прокуратуры РБ
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ

В связи с возгоранием пассажирского автобуса на улице Худайбердина в Стерлитамаке, прокуратура города проводит проверку по данному инциденту.

По предварительной информации, сегодня днем произошло возгорание автобуса марки «Газель», который следовал по городскому маршруту. Пассажиры самостоятельно покинули транспортное средство и пострадавших нет.

И.о прокурора г. Стерлитамака Евгений Горбунов выехал на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.

Перевозчик будет проверен прокуратурой в рамках надзорных мероприятий, чтобы убедиться, что он соблюдает требования безопасности при перевозке пассажиров и эксплуатации транспортных средств. В случае выявления нарушений, прокуратура примет меры по реагированию согласно установленным процедурам.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Прокуратура#Новости Башкирии#Транспорт#Виалина Ахсанова
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