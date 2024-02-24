В Башкирии прокуратура проводит проверку по факту возгорания пассажирского автобуса

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В связи с возгоранием пассажирского автобуса на улице Худайбердина в Стерлитамаке, прокуратура города проводит проверку по данному инциденту.
По предварительной информации, сегодня днем произошло возгорание автобуса марки «Газель», который следовал по городскому маршруту. Пассажиры самостоятельно покинули транспортное средство и пострадавших нет.
И.о прокурора г. Стерлитамака Евгений Горбунов выехал на место происшествия для выяснения всех обстоятельств.
Перевозчик будет проверен прокуратурой в рамках надзорных мероприятий, чтобы убедиться, что он соблюдает требования безопасности при перевозке пассажиров и эксплуатации транспортных средств. В случае выявления нарушений, прокуратура примет меры по реагированию согласно установленным процедурам.