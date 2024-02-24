В Башкирии прокуратура проводит проверку по факту возгорания пассажирского автобуса

Перевозчик будет проверен прокуратурой в рамках надзорных мероприятий, чтобы убедиться, что он соблюдает требования безопасности при перевозке пассажиров и эксплуатации транспортных средств. В случае выявления нарушений, прокуратура примет меры по реагированию согласно установленным процедурам.