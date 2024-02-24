Самая маленькая полная Луна появится в небе над Башкирией

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Жители Уфы в ночь с 24 на 25 февраля смогут наблюдать уникальное астрономическое событие — самую маленькую полную Луну в этом году, сообщили в Уфимском планетарии
Космический спутник Земли появится на восточном горизонте в 18:23 по местному времени и будет выглядеть немного менее, чем обычно. Это связано с тем, что Луна будет находиться на большем расстоянии, близко к точке апогея. Этот астрономический феномен известен как микрополнолуние.
Суперполнолуние в этом году будет наблюдаться 18 сентября и 17 октября, когда Луна в полнолуние находится вблизи перигея и выглядит примерно на 12-14% больше, чем Микролуна.