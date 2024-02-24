mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Жители Уфы смогут увидеть самую маленькую полную Луну в этом году

Самая маленькая полная Луна появится в небе над Башкирией

24 февраля 2024, 06:01
Фото: Изображение Midjourney

Жители Уфы смогут увидеть самую маленькую полную Луну в этом году

Об этом событии сообщили в Уфимском планетарии.

Жители Уфы в ночь с 24 на 25 февраля смогут наблюдать уникальное астрономическое событие — самую маленькую полную Луну в этом году, сообщили в Уфимском планетарии

Космический спутник Земли появится на восточном горизонте в 18:23 по местному времени и будет выглядеть немного менее, чем обычно. Это связано с тем, что Луна будет находиться на большем расстоянии, близко к точке апогея. Этот астрономический феномен известен как микрополнолуние.

Суперполнолуние в этом году будет наблюдаться 18 сентября и 17 октября, когда Луна в полнолуние находится вблизи перигея и выглядит примерно на 12-14% больше, чем Микролуна.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Планетарий#Виалина Ахсанова#Космическое явление
Подпишитесь
Опрос. Тонкие настройки или радикальные меры: Как решить транспортную проблему в Уфе?
Вчера, 09:16
«Вы госдолг Татарстана видели?»: Эксперт высказался о кредитной политике Башкирии
Вчера, 08:40
Стало известно, какая компания отремонтирует участок улицы в центре Уфы
Вчера, 11:18
Свёкла и морковь вырвались вперёд по росту цен в Башкирии
Вчера, 06:15
В Башкирии на несколько тысяч увеличилось число инвалидов
Вчера, 06:42
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47