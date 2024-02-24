Самая маленькая полная Луна появится в небе над Башкирией

Космический спутник Земли появится на восточном горизонте в 18:23 по местному времени и будет выглядеть немного менее, чем обычно. Это связано с тем, что Луна будет находиться на большем расстоянии, близко к точке апогея. Этот астрономический феномен известен как микрополнолуние.