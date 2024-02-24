Пенсионерка в Уфе лишилась дома из-за пожара

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
В квартире на улице Айской в Уфе на третьем этаже произошел пожар. Женщина 1948 года рождения готовила обед на газовой плите, но ее одежда вспыхнула из-за неловкого движения. Огонь быстро перекинулся на предметы домашнего обихода в кухне и ванной комнате, где женщина пыталась потушить пламя.
Сотрудники МЧС России нашли ее в бессознательном состоянии в квартире и сразу передали медикам. С ожогами она была госпитализирована в больницу. Пожар был потушен.
Обстоятельства произошедшего уже расследует дознаватель МЧС России.