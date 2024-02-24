Пенсионерка в Уфе лишилась дома из-за пожара

В квартире на улице Айской в Уфе на третьем этаже произошел пожар. Женщина 1948 года рождения готовила обед на газовой плите, но ее одежда вспыхнула из-за неловкого движения. Огонь быстро перекинулся на предметы домашнего обихода в кухне и ванной комнате, где женщина пыталась потушить пламя.