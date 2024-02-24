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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Пожар на кухне привел к серьезным последствиям для женщины в Уфе

Пенсионерка в Уфе лишилась дома из-за пожара

24 февраля 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney

Пожар на кухне привел к серьезным последствиям для женщины в Уфе

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по РБ

В квартире на улице Айской в Уфе на третьем этаже произошел пожар. Женщина 1948 года рождения готовила обед на газовой плите, но ее одежда вспыхнула из-за неловкого движения. Огонь быстро перекинулся на предметы домашнего обихода в кухне и ванной комнате, где женщина пыталась потушить пламя.

Сотрудники МЧС России нашли ее в бессознательном состоянии в квартире и сразу передали медикам. С ожогами она была госпитализирована в больницу. Пожар был потушен.

Обстоятельства произошедшего уже расследует дознаватель МЧС России.

#Общество#Происшествия#Пожар#Новости Башкирии#Новости Уфы#МЧС#Виалина Ахсанова
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