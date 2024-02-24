Минздрав Башкирии раскрыл данные о бесплодных парах, ожидающих процедуры ЭКО

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало информацию о количестве бесплодных пар, ожидающих процедуры ЭКО и криопереноса эмбрионов. Документы опубликовали на официальном сайте ведомства.
В данный момент в очереди на экстракорпоральное оплодотворение находится 2 423 женщины. Из них 400 пациенткам уже выделены квоты на процедуру по полису ОМС. Еще 330 ждут направления на криоперенос эмбриона, и 100 женщинам необходимо обратиться за квотой.
Процедура ЭКО — это процесс отбора здоровых яйцеклеток, их оплодотворения сперматозоидами в лаборатории, а затем переноса обратно в матку для развития эмбрионов. Криоперенос предполагает замораживание оплодотворенных яйцеклеток или эмбрионов для последующего использования.