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Минздрав Башкирии раскрыл данные о бесплодных парах, ожидающих процедуры ЭКО

Минздрав Башкирии раскрыл данные о бесплодных парах, ожидающих процедуры ЭКО

24 февраля 2024, 07:31
Фото: 1MI
Соответствующие документы опубликовали на сайте Министерства здравоохранения Башкирии

Министерство здравоохранения Башкирии опубликовало информацию о количестве бесплодных пар, ожидающих процедуры ЭКО и криопереноса эмбрионов. Документы опубликовали на официальном сайте ведомства.

В данный момент в очереди на экстракорпоральное оплодотворение находится 2 423 женщины. Из них 400 пациенткам уже выделены квоты на процедуру по полису ОМС. Еще 330 ждут направления на криоперенос эмбриона, и 100 женщинам необходимо обратиться за квотой.

Процедура ЭКО — это процесс отбора здоровых яйцеклеток, их оплодотворения сперматозоидами в лаборатории, а затем переноса обратно в матку для развития эмбрионов. Криоперенос предполагает замораживание оплодотворенных яйцеклеток или эмбрионов для последующего использования.

#Общество#Минздрав#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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