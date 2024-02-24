Минздрав Башкирии раскрыл данные о бесплодных парах, ожидающих процедуры ЭКО

В данный момент в очереди на экстракорпоральное оплодотворение находится 2 423 женщины. Из них 400 пациенткам уже выделены квоты на процедуру по полису ОМС. Еще 330 ждут направления на криоперенос эмбриона, и 100 женщинам необходимо обратиться за квотой.