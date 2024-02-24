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ФОМС и Росздравнадзор заявили о подписании договора о сотрудничестве

ФОМС и Росздравнадзор заявили о подписании договора о сотрудничестве

24 февраля 2024, 12:27
Фото: пресс-служба Росздравнадзора
Для улучшения качества и доступности медицинских услуг руководитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин и глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова заключили соглашение о межведомственном сотрудничестве.

Известно, что подписание документа прошло на площадке международной выставки-форума «Россия» в рамках состоявшегося там Дня здоровья, пишут РИА Новости.

Сообщается, что соглашение предполагает обмен данными о результатах контрольно-экспертных мероприятий, которые проходят в медицинских организациях. В частности, это касается мероприятий, проходящих в рамках осуществления контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи территориальными фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями, а также контрольно-надзорных мероприятий, организуемых территориальными органами Росздравнадзора.

Глава ФОМС Илья Баланин сообщил, что при заключении этого соглашения в фонде ориентировались прежде всего на интересы застрахованных лиц и соблюдение их прав на получение качественной медпомощи. Он выразил надежду, что взаимодействие между ФОМС и Росздравнадзором позволит эффективно обеспечить доступность и качество предоставляемой медицинской помощи для застрахованных граждан в сфере ОМС, а также оперативно принимать решения по исправлению нарушений, допущенных медучреждениями.

Предполагается, что полученные совокупные данные создадут основу для разработки единого подхода к контролю и проведению экспертных мероприятий.

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