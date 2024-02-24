ФОМС и Росздравнадзор заявили о подписании договора о сотрудничестве

Глава ФОМС Илья Баланин сообщил, что при заключении этого соглашения в фонде ориентировались прежде всего на интересы застрахованных лиц и соблюдение их прав на получение качественной медпомощи. Он выразил надежду, что взаимодействие между ФОМС и Росздравнадзором позволит эффективно обеспечить доступность и качество предоставляемой медицинской помощи для застрахованных граждан в сфере ОМС, а также оперативно принимать решения по исправлению нарушений, допущенных медучреждениями.