ФОМС и Росздравнадзор заявили о подписании договора о сотрудничестве

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Известно, что подписание документа прошло на площадке международной выставки-форума «Россия» в рамках состоявшегося там Дня здоровья, пишут РИА Новости.
Сообщается, что соглашение предполагает обмен данными о результатах контрольно-экспертных мероприятий, которые проходят в медицинских организациях. В частности, это касается мероприятий, проходящих в рамках осуществления контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи территориальными фондами обязательного медицинского страхования и страховыми медицинскими организациями, а также контрольно-надзорных мероприятий, организуемых территориальными органами Росздравнадзора.
Глава ФОМС Илья Баланин сообщил, что при заключении этого соглашения в фонде ориентировались прежде всего на интересы застрахованных лиц и соблюдение их прав на получение качественной медпомощи. Он выразил надежду, что взаимодействие между ФОМС и Росздравнадзором позволит эффективно обеспечить доступность и качество предоставляемой медицинской помощи для застрахованных граждан в сфере ОМС, а также оперативно принимать решения по исправлению нарушений, допущенных медучреждениями.
Предполагается, что полученные совокупные данные создадут основу для разработки единого подхода к контролю и проведению экспертных мероприятий.