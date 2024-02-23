Жители Уфы оказались недовольны планами города снести сотни гаражей

Напомним, недавно мэрия приняла решение о застройке территории, ограниченной городскими лесами и бульваром Славы в Орджоникидзевском районе. Всего под снос может пойти более 600 гаражей и хозпостроек. Вместо них на освободившихся участках могут появиться высотки.