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Жители Уфы записали видеообращение с требованием не сносить гаражный кооператив

Жители Уфы оказались недовольны планами города снести сотни гаражей

23 февраля 2024, 04:15
Фото: 1MI

Жители Уфы записали видеообращение с требованием не сносить гаражный кооператив

Недовольные граждане потребовали общественных слушаний.

Владельцы гаражей за улицей Блюхера требуют от городских властей пересмотреть планы по сносу 347 гаражей «Автогаражного кооператива №6». Об этом сообщает телеграм-канал «Бажин-Фактора».

Напомним, недавно мэрия приняла решение о застройке территории, ограниченной городскими лесами и бульваром Славы в Орджоникидзевском районе. Всего под снос может пойти более 600 гаражей и хозпостроек. Вместо них на освободившихся участках могут появиться высотки.

На застройку территории за бульваром Славы в Уфе уйдёт не менее 11,4 млрд рублей
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Жители Орджоникидзевского района рассказали, что гаражный кооператив открыт в 1962 году и построен на средства трудящихся. До сегодняшнего дня они своими силам поддерживали порядок на территории гаражей. Оказалось, что среди участников «Автогаражного кооператива №6» много участников Великой Отечественной войны.

— Они — последние люди, которые помнят, чем дорог нам мир.

По мнению граждан, снос гаражей усугубит транспортную ситуацию, так как 600 автомобилей заполнят дворы, проезды и улицы.

Видео: Бажин-Фактор / <a href="https://t.me/bazhinfaktor">https://t.me/bazhinfaktor</a>

Инициативная группа жителей потребовала общественных слушаний от администрации.

#Общество#Город#Видео#Уфа#Застройка#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Орджоникидзевский район
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