Жители Уфы оказались недовольны планами города снести сотни гаражей

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Владельцы гаражей за улицей Блюхера требуют от городских властей пересмотреть планы по сносу 347 гаражей «Автогаражного кооператива №6». Об этом сообщает телеграм-канал «Бажин-Фактора».
Напомним, недавно мэрия приняла решение о застройке территории, ограниченной городскими лесами и бульваром Славы в Орджоникидзевском районе. Всего под снос может пойти более 600 гаражей и хозпостроек. Вместо них на освободившихся участках могут появиться высотки.
Жители Орджоникидзевского района рассказали, что гаражный кооператив открыт в 1962 году и построен на средства трудящихся. До сегодняшнего дня они своими силам поддерживали порядок на территории гаражей. Оказалось, что среди участников «Автогаражного кооператива №6» много участников Великой Отечественной войны.
— Они — последние люди, которые помнят, чем дорог нам мир.
По мнению граждан, снос гаражей усугубит транспортную ситуацию, так как 600 автомобилей заполнят дворы, проезды и улицы.
Инициативная группа жителей потребовала общественных слушаний от администрации.