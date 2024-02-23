Жителей Уфы напугал черный дым над ТЦ «Мир»

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В соцсетях появились сообщения о столбе дыма над торговым центром «Мир» на проспекте Октября. Однако в пресс-службе МЧС отрицают факт пожара.
Первые сообщения о возможном возгорании появились около 14:00. Столб дыма поднимался над ТЦ «Мир», люди подозревали пожар в заведении. На информацию пришлось отреагировать спасателям. Сотрудники МЧС России выехали на место событий, провели обследование помещение. Спустя 40 минут в ведомстве сообщили, проверены все помещения, но горения обнаружить не удалось. Эвакуация посетителей не проводилась, никто не пострадал. Источником чёрного дыма могла быть вентиляционная система, откуда повалил сильный пар вместе с копотью.
Отрицают пожар и ТЦ «Мир». В телефонном разговоре с корреспондентом Mkset.ru в отделе маркетинга и продвижения сообщили, что заведение работает в штатном режиме, а информация о возгорании является ошибочной. «Возгорания нет и не было» — подытожил сотрудник торгового центра.
Подписчики Mkset.ru рассказали, что запаха, свидетельствующего бы о горении, возле «Мира» не обнаружено.
Недавно в Башкирии загорелся строительный магазин. Для тушения пришлось поднять пожарный поезд, однако до места тушения пожара площадью 1000 кв метров он не доехал.