Жителей Уфы напугал черный дым над ТЦ «Мир»

Первые сообщения о возможном возгорании появились около 14:00. Столб дыма поднимался над ТЦ «Мир», люди подозревали пожар в заведении. На информацию пришлось отреагировать спасателям. Сотрудники МЧС России выехали на место событий, провели обследование помещение. Спустя 40 минут в ведомстве сообщили, проверены все помещения, но горения обнаружить не удалось. Эвакуация посетителей не проводилась, никто не пострадал. Источником чёрного дыма могла быть вентиляционная система, откуда повалил сильный пар вместе с копотью.