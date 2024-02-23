«Я его лично знал»: глава минздрава Башкирии посетил семью погибшего на СВО хирурга

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Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин навести семью Михаила Каменева — врача, погибшего на СВО. Об этом чиновник рассказал на своей странице.
Михаил Каменев работал в Республиканской клинической больнице им. Куватова торакальным хирургом. По словам министра, сам Айрат Рахматуллин в той же больнице трудился в отделении неврологии.
— Его я знал лично. <.>. Помню, как вместе консультировали пациентов и я всегда был уверен, что если Миша на дежурстве, то оно пройдет спокойно.
Зимой прошлого года Каменев съездил в командировку в Красный луч, что на Луганщине. Возвращение на родину было недолгим — он сообщил, что желает подписать контракт с вС РФ. 29 августа 2023 года Михаил Каменев поступил на военную службу. Ему довелось служить под Авдеевкой. Погиб в ноябре 2023 года. Удостоенордена Мужества (посмертно).
Министр здравоохранения считает, что «для его супруги Анны и детей жизнь продолжается», как бы не было тяжело. Семья поделилась с Айратом Рахматуллиным фотографии и видеозаписями из зоны СВО.