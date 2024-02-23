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Глава минздрава Башкирии рассказал о погибшем под Авдеевкой хирурге из Уфы

«Я его лично знал»: глава минздрава Башкирии посетил семью погибшего на СВО хирурга

23 февраля 2024, 04:00
Фото: vk.com/dr.arakhmatullin

Глава минздрава Башкирии рассказал о погибшем под Авдеевкой хирурге из Уфы

Врач торакальной хирургии сначала съездил в командировку в Красный луч, затем попал в ряды ВС РФ и оказался под Авдеевкой.

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин навести семью Михаила Каменева — врача, погибшего на СВО. Об этом чиновник рассказал на своей странице.

Михаил Каменев работал в Республиканской клинической больнице им. Куватова торакальным хирургом. По словам министра, сам Айрат Рахматуллин в той же больнице трудился в отделении неврологии.

— Его я знал лично. <.>. Помню, как вместе консультировали пациентов и я всегда был уверен, что если Миша на дежурстве, то оно пройдет спокойно.

Зимой прошлого года Каменев съездил в командировку в Красный луч, что на Луганщине. Возвращение на родину было недолгим — он сообщил, что желает подписать контракт с вС РФ. 29 августа 2023 года Михаил Каменев поступил на военную службу. Ему довелось служить под Авдеевкой. Погиб в ноябре 2023 года. Удостоенордена Мужества (посмертно).

Министр здравоохранения считает, что «для его супруги Анны и детей жизнь продолжается», как бы не было тяжело. Семья поделилась с Айратом Рахматуллиным фотографии и видеозаписями из зоны СВО.

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#Общество#Минздрав#Новости Башкирии#СВО#Участники СВО#Идэль Гумеров
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