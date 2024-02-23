«Я его лично знал»: глава минздрава Башкирии посетил семью погибшего на СВО хирурга

Зимой прошлого года Каменев съездил в командировку в Красный луч, что на Луганщине. Возвращение на родину было недолгим — он сообщил, что желает подписать контракт с вС РФ. 29 августа 2023 года Михаил Каменев поступил на военную службу. Ему довелось служить под Авдеевкой. Погиб в ноябре 2023 года. Удостоенордена Мужества (посмертно).