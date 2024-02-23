Тонкие настройки или радикальные меры: Как решить транспортную проблему в Уфе?

Напомним, с 11 по 14 февраля редакция Mkset.ru проводила опрос о причинах нынешних недостатков в сфере общественного транспорта. Большинство граждан считает, что корень бед кроется в нехватке частных перевозчиков.

Гражданам предложены 8 вариантов изменения ситуации. Также участники опроса могут предложить свой вариант или высказать мнение, что изменения городской транспортной системе не помогут .

Жители Уфы могут принять участие в голосовании о том, каким образом можно улучшить состояние транспортной системы в Уфе.

Жители Уфы меньше всего склонны считать виновным в транспортном хаосе наследие СССР

Также горожане имели возможность прокомментировать опрос. Одни считают, что серьёзное значение в нормальном функционировании транспорта имеет проблема кадров и достойного обеспечения работников сферы, другие думают, что город совершил ошибку , отказавшись от развития трамвайных сетей.

Как решить транспортную проблему в Уфе?