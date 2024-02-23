Тонкие настройки или радикальные меры: Как решить транспортную проблему в Уфе?

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Жители Уфы могут принять участие в голосовании о том, каким образом можно улучшить состояние транспортной системы в Уфе.
Гражданам предложены 8 вариантов изменения ситуации. Также участники опроса могут предложить свой вариант или высказать мнение, что изменения городской транспортной системе не помогут.
Напомним, с 11 по 14 февраля редакция Mkset.ru проводила опрос о причинах нынешних недостатков в сфере общественного транспорта. Большинство граждан считает, что корень бед кроется в нехватке частных перевозчиков.
Также горожане имели возможность прокомментировать опрос. Одни считают, что серьёзное значение в нормальном функционировании транспорта имеет проблема кадров и достойного обеспечения работников сферы, другие думают, что город совершил ошибку, отказавшись от развития трамвайных сетей.
Результаты опроса будут опубликованы 29 февраля.