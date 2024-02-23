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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Тонкие настройки или радикальные меры: Как решить транспортную проблему в Уфе?

Тонкие настройки или радикальные меры: Как решить транспортную проблему в Уфе?

23 февраля 2024, 09:16
Фото: mkset.ru
Редакция Mkset.ru проводит опрос подписчиков о том, каким образом можно изменить ситуацию с общественным транспортом в столице Башкирии.

Жители Уфы могут принять участие в голосовании о том, каким образом можно улучшить состояние транспортной системы в Уфе.

Гражданам предложены 8 вариантов изменения ситуации. Также участники опроса могут предложить свой вариант или высказать мнение, что изменения городской транспортной системе не помогут.

Напомним, с 11 по 14 февраля редакция Mkset.ru проводила опрос о причинах нынешних недостатков в сфере общественного транспорта. Большинство граждан считает, что корень бед кроется в нехватке частных перевозчиков.

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Также горожане имели возможность прокомментировать опрос. Одни считают, что серьёзное значение в нормальном функционировании транспорта имеет проблема кадров и достойного обеспечения работников сферы, другие думают, что город совершил ошибку, отказавшись от развития трамвайных сетей.

Как решить транспортную проблему в Уфе?

Результаты опроса будут опубликованы 29 февраля.

#Общество#Город#Опросы#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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