Свёкла и морковь вырвались вперёд по росту цен в Башкирии

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Башкортостанстат опубликовал данные о росте цен на продукты питания в республике. За неделю сильнее всего подорожали столовая свёкла и морковь.
С 12 по 19 февраля существенно сбросили в цене картофель (-2,2%), куриные яйца (-1,7%), макаронные изделия из пшеничной муки (-1,5%), вермишель (-1,1%) и охлаждённое куриное мясо (-1%). Стоит отметить, что предыдущие две недели яйца дорожали, однако прибавили в цене менее 1%.
Огурцы, подорожавшие за январь на 37,93% (самый высокий показатель среди продуктов питания), за прошлую неделю подешевели на 0,4%. Менее, чем на 1%, подешевели стерелизованное молоко, колбасы варено-копчёные и полукопчёные, детские овощные консервы, гречневая крупа, творог, чёрный чай и мороженая рыба. Сухие молочные смеси сохранили свою цену.
Столовая свёкла подорожала на 5,4%, морковь — на 4,5%. На 2% и более также подорожали репчатый лук (+2%), свежие помидоры (+2,4%), пшеничная мука (+2,6%), варёная колбаса (+2,7%). Более 1% прибавили в цене пастеризованное молоко, сахар-песок, поваренная соль, бананы, фруктово-ягодные консервы.
Ранее мы рассказывали, что инфляция в Башкирии в январе приблизилась к 1%.