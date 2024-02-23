Свёкла и морковь вырвались вперёд по росту цен в Башкирии

С 12 по 19 февраля существенно сбросили в цене картофель (-2,2%), куриные яйца (-1,7%), макаронные изделия из пшеничной муки (-1,5%), вермишель (-1,1%) и охлаждённое куриное мясо (-1%). Стоит отметить, что предыдущие две недели яйца дорожали, однако прибавили в цене менее 1%.