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Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

В Башкирии свёкла за неделю подорожала на больший уровень, чем месячная инфляция

Свёкла и морковь вырвались вперёд по росту цен в Башкирии

23 февраля 2024, 06:15
Фото: 1MI

В Башкирии свёкла за неделю подорожала на больший уровень, чем месячная инфляция

Некоторые продукты в течение недели подорожали на несколько процентов.

Башкортостанстат опубликовал данные о росте цен на продукты питания в республике. За неделю сильнее всего подорожали столовая свёкла и морковь.

С 12 по 19 февраля существенно сбросили в цене картофель (-2,2%), куриные яйца (-1,7%), макаронные изделия из пшеничной муки (-1,5%), вермишель (-1,1%) и охлаждённое куриное мясо (-1%). Стоит отметить, что предыдущие две недели яйца дорожали, однако прибавили в цене менее 1%.

Огурцы, подорожавшие за январь на 37,93% (самый высокий показатель среди продуктов питания), за прошлую неделю подешевели на 0,4%. Менее, чем на 1%, подешевели стерелизованное молоко, колбасы варено-копчёные и полукопчёные, детские овощные консервы, гречневая крупа, творог, чёрный чай и мороженая рыба. Сухие молочные смеси сохранили свою цену.

Столовая свёкла подорожала на 5,4%, морковь — на 4,5%. На 2% и более также подорожали репчатый лук (+2%), свежие помидоры (+2,4%), пшеничная мука (+2,6%), варёная колбаса (+2,7%). Более 1% прибавили в цене пастеризованное молоко, сахар-песок, поваренная соль, бананы, фруктово-ягодные консервы.

Ранее мы рассказывали, что инфляция в Башкирии в январе приблизилась к 1%.

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#Общество#Экономика#Новости Башкирии#Цены#Инфляция#Идэль Гумеров
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