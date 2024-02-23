Стало известно, какая компания отремонтирует участок улицы в центре Уфы

Уфимская компания ООО «Дортрансстрой» принадлежит Ильгизу Валиуллину, который в 2022 году попал в топ-50 самых богатых людей Башкортостана по версии Mkset.ru. Ранее фирма получила госконтракты на ремонт той же улицы Коммунистической за 70 млн рублей и Затонского шоссе за 176,9 млн рублей.