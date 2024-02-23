Стало известно, какая компания отремонтирует участок улицы в центре Уфы

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Стал известен подрядчик на ремонт улицы Коммунистической в Уфе. Участок между улицами Карла Маркса и Аксакова отремонтирует «Дортрансстрой».
Победителю конкурса предстоит поменять брусчатку, асфальтобетонное покрытие, бордюры, а также нанести новую разметку, установить водоотводные люки. Со стороны мэрии Уфы контракт заключило управление строительства, ремонта дорог и искусственных сооружений (УСРДИС). Сумма контракта — 99,5 млн рублей, сделка заключена по максимальной цене. 96,5 млн рублей из них выделит республиканский бюджет, остальная сумма ляжет на городскую казну.
По данным РБК-Уфа, ремонтные работы начнутся в апреле этого года и завершатся в конце мая 2025 года.
Уфимская компания ООО «Дортрансстрой» принадлежит Ильгизу Валиуллину, который в 2022 году попал в топ-50 самых богатых людей Башкортостана по версии Mkset.ru. Ранее фирма получила госконтракты на ремонт той же улицы Коммунистической за 70 млн рублей и Затонского шоссе за 176,9 млн рублей.