mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Жители Башкирии могут оформить абонемент на связь со скидкой до 30%

Жители Башкирии могут оформить абонемент на связь со скидкой до 30%

22 февраля 2024, 07:59
Фото: МТС
Реклама. ПАО МТС . erid: LjN8KF5Mn
МТС предложила своим новым пользователям подключить некоторые тарифы на сотовую связь со скидкой

Цифровая экосистема МТС предложила своим новым пользователям абонементы на связь сроком до 12 месяцев. Абоненты могут подключить тарифы МТС Проще, МТС Больше или МТС Супер в любом розничном магазине МТС и получить скидку до 30%.

На тарифах МТС Больше и МТС Супер абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе МТС Проще — сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.

Посетители розничных магазинов МТС могут подключить абонемент как отдельно, так и оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.

 — Мы стремимся обеспечить клиентам максимальный комфорт при использовании наших услуг, поэтому активно работаем над созданием новых экосистемных предложений. Наши абонементы на связь, например, позволяют улучшить условия выбранного тарифного плана — клиенты получают привлекательную скидку и могут самостоятельно выбрать удобный срок действия абонемента, — комментирует директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Стоимость абонементов для Башкортостана:

МТС Больше

  • Скидка 15% на 3 месяца — 1840 руб. (613 руб. в месяц).
  • Скидка 20% на 6 месяцев — 3320 руб. (553 руб. в месяц).
  • Скидка 30% на 12 месяцев — 5700 руб. (475 руб. в месяц).

МТС Супер

  • Скидка 15% на 3 месяца — 2180 руб. (726 руб. в месяц)
  • Скидка 20% на 6 месяцев — 3990 руб. 665 руб. в месяц)
  • Скидка 30% на 12 месяцев — 6870 руб. (572 руб. в месяц)

МТС Проще

  • Скидка 30% на 12 месяцев — 3850 руб. (320 руб. в месяц)
#Общество#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Мэрия Уфы заявила, что дом с обрушившимся балконом не признан аварийным
Сегодня, 09:40
К трагической аварии с поездом и скорой в Башкирии подключилась трудовая инспекция
Сегодня, 09:26
Где отдохнуть в марте: лучшие туристические направления для жителей Башкирии
Сегодня, 09:22
В Уфе обрушилась часть 72-летнего жилого дома
Сегодня, 08:25
Уфимка за 15 лет накопила пять миллионов, но потом все раздала
Сегодня, 07:54
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47