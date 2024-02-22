Жители Башкирии могут оформить абонемент на связь со скидкой до 30%

На тарифах МТС Больше и МТС Супер абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе МТС Проще — сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.