Жители Башкирии могут оформить абонемент на связь со скидкой до 30%

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Цифровая экосистема МТС предложила своим новым пользователям абонементы на связь сроком до 12 месяцев. Абоненты могут подключить тарифы МТС Проще, МТС Больше или МТС Супер в любом розничном магазине МТС и получить скидку до 30%.
На тарифах МТС Больше и МТС Супер абонемент доступен сроком на 3, 6 или 12 месяцев со скидкой 15%, 20% или 30% соответственно. На тарифе МТС Проще — сроком на 12 месяцев со скидкой 30%. При подключении абонемента стоимость услуг связи спишется по выбранному тарифу с учетом скидки. Далее в течение выбранного срока абонентская плата за базовые пакеты списываться не будет.
Посетители розничных магазинов МТС могут подключить абонемент как отдельно, так и оформить его в рассрочку вместе с любым товаром в магазине.
— Мы стремимся обеспечить клиентам максимальный комфорт при использовании наших услуг, поэтому активно работаем над созданием новых экосистемных предложений. Наши абонементы на связь, например, позволяют улучшить условия выбранного тарифного плана — клиенты получают привлекательную скидку и могут самостоятельно выбрать удобный срок действия абонемента, — комментирует директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.
Стоимость абонементов для Башкортостана:
МТС Больше
МТС Супер
МТС Проще