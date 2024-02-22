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Житель Башкирии набросился с ножом на соседа после того, как тот купил конюшню

Житель Башкирии устроил резню из-за свиней в конюшне

22 февраля 2024, 05:49
Фото: 1MI

Житель Башкирии набросился с ножом на соседа после того, как тот купил конюшню

Инцидент произошел в деревне Уманка в Миякинском районе республики, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Две семьи решили вскладчину купить находившуюся там бесхозную конюшню для дальнейшего разведения скота. Одна из семей отказалась от участия в сделке за неимением денежных средств.

Здание конюшни выкупила одна семья, разрешив другой пользоваться третью помещения с условием не держать там свиней, чтобы не было запаха. По неизвестным причинам это спровоцировало вспышку гнева у одного из соседей. Тот схватился за нож и нанес новому хозяину конюшни несколько ударов в спину.

По решению суда, злоумышленник получил шесть лет тюремного заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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#Происшествия#Суд#Приговор#Новости Башкирии#Покушение#Азамат Нухов#Миякинский район
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