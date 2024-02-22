Житель Башкирии устроил резню из-за свиней в конюшне

Здание конюшни выкупила одна семья, разрешив другой пользоваться третью помещения с условием не держать там свиней, чтобы не было запаха. По неизвестным причинам это спровоцировало вспышку гнева у одного из соседей. Тот схватился за нож и нанес новому хозяину конюшни несколько ударов в спину.