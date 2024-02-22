Врач Якушкина: Аллергия на пищу начинается чаще всего в детском возрасте

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Кроме того, в некоторых случаях может развиться анафилактический шок, который требует экстренной помощи, пишут «Известия». Как правило, пищевая аллергия чаще начинается в детском возрасте и сохраняется на протяжении всей жизни, отмечает специалист.
Аллергию может вызвать любой продукт, однако не все люди на нее реагируют. Это зависит от различных факторов, таких как аллергенность продукта, состояние иммунной системы и наследственная предрасположенность. Также стоит отметить, что термическая обработка некоторых продуктов может уменьшить их аллергенность.
Врач выделяет три группы продуктов с разной степенью аллергенности. Сильными аллергенами являются коровье молоко и молочные продукты (содержащие около 20 белков), рыба и морепродукты (причем речная рыба менее аллергенна, чем морская) и яйца (в основном белок). Менее аллергенными продуктами считаются перепелиные яйца.
Врач также отметила, что некоторые вакцины содержат куриный белок, поэтому при вакцинации необходимо предупредить врача о наличии аллергии на белок. Кроме того, к сильным аллергенам относятся орехи, грибы, мед, куриное мясо, цитрусовые фрукты, виноград, гранат, тропические фрукты, красные ягоды, овощи желтого и красного цвета, шоколад, кофе, какао и зерновые продукты.
Для выявления аллергии на определенный продукт рекомендуется обратиться к аллергологу-иммунологу и пройти соответствующие анализы.