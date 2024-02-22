Врач Якушкина: Аллергия на пищу начинается чаще всего в детском возрасте

Аллергию может вызвать любой продукт, однако не все люди на нее реагируют. Это зависит от различных факторов, таких как аллергенность продукта, состояние иммунной системы и наследственная предрасположенность. Также стоит отметить, что термическая обработка некоторых продуктов может уменьшить их аллергенность.