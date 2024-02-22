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Published Сегодня, 16:54

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

В Уфе три человека доставлены в реанимацию после ДТП с иномарками

В Уфе три человека доставлены в реанимацию после ДТП с иномарками

22 февраля 2024, 16:54
Фото: ГИБДД по Уфе
Накануне утром, 21 февраля, в Уфе произошло серьезное ДТП с участием Daewoo Nexia и Kia Sportage. В результате три человека оказались в больнице.

Около 8 часов утра 30-летний водитель за рулем первой иномарки ехал по Индустриальному шоссе. При повороте во двор дома он столкнулся с движущейся во встречном направлении KIA.

Фото: ГИБДД по Уфе

В результате виновник ДТП с различными переломами доставлен в больницу. Также 48-летняя пассажирка Daewoo с многочисленными травмами попала в медучреждение. С ней увезли и находившуюся в салоне другого авто женщину. Но после медики ее отпустили.

По факту ДТП начали административное расследование. У водителя Daewoo взяли кровь для анализа и выявления этанола.

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#Происшествия#Уфа#ГИБДД#ДТП#Марина Шорина
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