В Уфе три человека доставлены в реанимацию после ДТП с иномарками

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Около 8 часов утра 30-летний водитель за рулем первой иномарки ехал по Индустриальному шоссе. При повороте во двор дома он столкнулся с движущейся во встречном направлении KIA.
В результате виновник ДТП с различными переломами доставлен в больницу. Также 48-летняя пассажирка Daewoo с многочисленными травмами попала в медучреждение. С ней увезли и находившуюся в салоне другого авто женщину. Но после медики ее отпустили.
По факту ДТП начали административное расследование. У водителя Daewoo взяли кровь для анализа и выявления этанола.