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Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

В Уфе обрушился балкон жилого дома по улице Калинина

В Уфе обрушилась часть 72-летнего жилого дома

22 февраля 2024, 08:25
Фото: 1MI

В Уфе обрушился балкон жилого дома по улице Калинина

Зданию 1952 года постройки в Уфе ничего не угрожает, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

В двухэтажном жилом доме по улице Калинина в Уфе минувшей ночью обрушился балкон. По данным Mkset, речь идет о доме №41, построенном в 1952 году.

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

В результате обрушения никто не пострадал. Несущие конструкции дома и температурный режим в помещениях не нарушены. Отмечается, что угрозы зданию нет.

Фото: Пресс-служба МЧС по РБ

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Напомним, ранее в центре Уфы произошло обрушение фасада здания по улице Ленина. Из-за падения пострадала припаркованный неподалеку внедорожник — куски бетона рухнули на крышу автомобиля, оставив вмятины. Помимо этого, были повреждены балкон, козырьки подъездов и кондиционеры.

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#Общество#Происшествия#Город#Администрация Уфы#Новости Уфы#Азамат Нухов#МЧС Башкирии#Жилищный фонд
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