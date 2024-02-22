В Уфе обрушилась часть 72-летнего жилого дома

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
В двухэтажном жилом доме по улице Калинина в Уфе минувшей ночью обрушился балкон. По данным Mkset, речь идет о доме №41, построенном в 1952 году.
В результате обрушения никто не пострадал. Несущие конструкции дома и температурный режим в помещениях не нарушены. Отмечается, что угрозы зданию нет.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы. Мы опубликуем ответ сразу после получения.
Напомним, ранее в центре Уфы произошло обрушение фасада здания по улице Ленина. Из-за падения пострадала припаркованный неподалеку внедорожник — куски бетона рухнули на крышу автомобиля, оставив вмятины. Помимо этого, были повреждены балкон, козырьки подъездов и кондиционеры.