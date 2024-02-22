В преддверии 23 февраля В России упали цены на носки и часы

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
В частности, сегодня, из-за снижения продаж, средняя стоимость пары носков обойдется всего в 220 рублей. Цена на пену для бритья варьируется в районе 789 рублей. Новый смартфон — 14 тыс рублей. Желающим преподнести в подарок мужчине галстук придется раскошелиться на 1,5 тыс рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Средний чек на алкоголь — 715 рублей. Тем, кто рассматривает в качестве подарка часы, придется выложить около 5,8 тыс. рублей. Набор инструментов дл дома обойдется в 1,2 тыс рублей. На некоторые категории товаров цены еще больше снизились.