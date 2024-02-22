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Published Сегодня, 17:55

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Updated Сегодня, 17:58

В преддверии 23 февраля В России упали цены на носки и часы

В преддверии 23 февраля В России упали цены на носки и часы

22 февраля 2024, 17:55
Фото: 1MI
Аналитики подсчитали, что к грядущему празднику защитника Отечества россияне могут приобрести некоторые подарки значительно дешевле, чем годом ранее.

В частности, сегодня, из-за снижения продаж, средняя стоимость пары носков обойдется всего в 220 рублей. Цена на пену для бритья варьируется в районе 789 рублей. Новый смартфон — 14 тыс рублей. Желающим преподнести в подарок мужчине галстук придется раскошелиться на 1,5 тыс рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Средний чек на алкоголь — 715 рублей. Тем, кто рассматривает в качестве подарка часы, придется выложить около 5,8 тыс. рублей. Набор инструментов дл дома обойдется в 1,2 тыс рублей. На некоторые категории товаров цены еще больше снизились.

#Общество
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