В Модульбанке рассказали об уменьшении ставки на массовые выплаты на карты физлиц

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Глава правления Модульбанка Павел Семёнов сообщил, что моментальные массовые переводы стали предпочтительной альтернативой традиционным переводам со счета по банковским реквизитам. При этом деньги можно перечислять по номеру карты или по номеру телефона, передает gorod55.ru.
Семёнов пояснил, что пользователи ранее были недовольны сроками перевода средств, которые к тому же были доступны исключительно в банковские дни. Что касается моментальных массовых переводов, то деньги практически мгновенно приходят на счет получателя.
Такие переводы можно совершать в любую точку мира, а стоимость их обычно минимальна. Модульбанк установил самую низкую ставку в размере 0,5% для моментальных массовых переводов на карты физических лиц. Это самый низкий показатель.
Услуги моментальных массовых переводов защищаются передовыми технологиями аутентификации и шифрования, которые постоянно совершенствуются.
Клиентская служба Модульбанка помогает пользователям подключаться к API. К слову, для компаний это даёт дополнительные возможности, в том числе выпуск собственных токенов.
По мнению Семёнова, подобные услуги являются важным направлением развития сферы финансовых технологий. Также он напомнил, что в России нет ограничений на их использование.