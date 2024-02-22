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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

У матери шестерых детей и жены добровольца СВО в Башкирии арестовали счет

В Башкирии приставы арестовали счет жены добровольца СВО с шестью детьми

22 февраля 2024, 07:22
Фото: 1MI

У матери шестерых детей и жены добровольца СВО в Башкирии арестовали счет

Женщина лишилась более десяти тысяч рублей с карты, на которую поступают деньги от мужа, находящегося в зоне проведения спецоперации.

Жене добровольца из Башкирии заблокировали карту, на которую поступали денежные средства мужа.

Как рассказала Оксана в беседе с корреспондентом Mkset, на данный момент она проживает в Кушнаренковском районе. У семейной пары шестеро детей, трое из которых несовершеннолетние. Из-за непогашенных долгов по займу приставы из Кармаскалинского района сняли с карты более десяти тысяч рублей.

— Был наложен арест на счет, куда приходит зарплата участника СВО. Справку приставам отвезла, обещали снять арест. Арест наложен второго февраля, средства сняли 12 февраля. Справку отвезла 13 февраля, но [арест] не сняли до сих пор, — рассказывает женщина.

Для разрешения данной ситуации Оксана обращалась к властям, но видимых результатов это не принесло.

— Приставы так и не снимают арест и не возвращают деньги на счет. Зарплату которую зарабатывает, участник СВО. Тут мне ответили, что передали информацию приставам. А толку нет. Даже ведь трубку не берут. Слов просто нет, — говорит женщина.

На жалобы отреагировали представители ЦУР, заявившие, что её комментарий был направлен в Управление Федеральной службы судебных приставов по республике. Помимо этого, Оксане также рекомендовали самостоятельно обратиться в службу судебных приставов.

#Общество#Деньги#Многодетные семьи#Приставы#Азамат Нухов#СВО#Участники СВО#Меры поддержки участников СВО
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