В Башкирии приставы арестовали счет жены добровольца СВО с шестью детьми

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Жене добровольца из Башкирии заблокировали карту, на которую поступали денежные средства мужа.
Как рассказала Оксана в беседе с корреспондентом Mkset, на данный момент она проживает в Кушнаренковском районе. У семейной пары шестеро детей, трое из которых несовершеннолетние. Из-за непогашенных долгов по займу приставы из Кармаскалинского района сняли с карты более десяти тысяч рублей.
— Был наложен арест на счет, куда приходит зарплата участника СВО. Справку приставам отвезла, обещали снять арест. Арест наложен второго февраля, средства сняли 12 февраля. Справку отвезла 13 февраля, но [арест] не сняли до сих пор, — рассказывает женщина.
Для разрешения данной ситуации Оксана обращалась к властям, но видимых результатов это не принесло.
— Приставы так и не снимают арест и не возвращают деньги на счет. Зарплату которую зарабатывает, участник СВО. Тут мне ответили, что передали информацию приставам. А толку нет. Даже ведь трубку не берут. Слов просто нет, — говорит женщина.
На жалобы отреагировали представители ЦУР, заявившие, что её комментарий был направлен в Управление Федеральной службы судебных приставов по республике. Помимо этого, Оксане также рекомендовали самостоятельно обратиться в службу судебных приставов.