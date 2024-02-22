В Башкирии приставы арестовали счет жены добровольца СВО с шестью детьми

Как рассказала Оксана в беседе с корреспондентом Mkset, на данный момент она проживает в Кушнаренковском районе. У семейной пары шестеро детей, трое из которых несовершеннолетние. Из-за непогашенных долгов по займу приставы из Кармаскалинского района сняли с карты более десяти тысяч рублей.