В Башкирии похолодает до -32 градусов

В пятницу, 23 февраля, на территории республики не прогнозируется существенных осадков. Ветер южный, юго-западный с порывами до до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -18 до -24°, местами столбики термометров покажут до -32°, днём -8, -13°, в горных районах до -3°.