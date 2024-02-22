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Posted Сегодня, 03:50

Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

Известно, какая погода ждет жителей Башкирии 23 февраля

В Башкирии похолодает до -32 градусов

22 февраля 2024, 03:50
Фото: 1MI

Известно, какая погода ждет жителей Башкирии 23 февраля

Синоптики рассказали о предстоящей температурной аномалии.

В пятницу, 23 февраля, на территории республики не прогнозируется существенных осадков. Ветер южный, юго-западный с порывами до до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -18 до -24°, местами столбики термометров покажут до -32°, днём -8, -13°, в горных районах до -3°.

В субботу, 24 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. В утренние часы возможны небольшие снегопады. Температура воздуха днем составит от -10 до -14°, ночью похолодает до -16°.

В воскресенье, 25 февраля, днем также ожидается облачная погода с прояснениями и порывами ветра до 2,9 метров в секунду. В дневное время температура воздуха составит -8, -9°, ночью до -14, -15°.

#Общество#Погода#Новости Башкирии#Мороз#Зима#Азамат Нухов#Погода в Уфе#Холодная погода
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