В Башкирии похолодает до -32 градусов

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
В пятницу, 23 февраля, на территории республики не прогнозируется существенных осадков. Ветер южный, юго-западный с порывами до до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -18 до -24°, местами столбики термометров покажут до -32°, днём -8, -13°, в горных районах до -3°.
В субботу, 24 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. В утренние часы возможны небольшие снегопады. Температура воздуха днем составит от -10 до -14°, ночью похолодает до -16°.
В воскресенье, 25 февраля, днем также ожидается облачная погода с прояснениями и порывами ветра до 2,9 метров в секунду. В дневное время температура воздуха составит -8, -9°, ночью до -14, -15°.