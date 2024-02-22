В Башкирии нашли способ восстановить работу приложения карты «Алга»

Напомним, в среду, 21 февраля, Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка, который входит в группу QIWI. Данное решение, как говорится в пресс-релизе ЦБ, обусловлено тем, что банк нарушал федеральные законы, а также нормативные акты регулятора.