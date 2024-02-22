В Башкирии нашли способ восстановить работу приложения карты «Алга»

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Сотрудники АО «Башкирский регистр социальных карт» (АО «БРСК») проводят переключение мобильного приложения на другой банк-эквайер для возможности пополнения транспортной карты «Алга». Отмечается, что работы по восстановлению ведутся в круглосуточном режиме.
Восстановление приложения, по данным регионального Минтранса, займет несколько дней. Пополнить баланс на транспортной карте жители республики смогут уже на следующей неделе.
Напомним, в среду, 21 февраля, Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка, который входит в группу QIWI. Данное решение, как говорится в пресс-релизе ЦБ, обусловлено тем, что банк нарушал федеральные законы, а также нормативные акты регулятора.