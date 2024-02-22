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Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Мобильное приложение карты «Алга» в Башкирии переключат на другой банк

В Башкирии нашли способ восстановить работу приложения карты «Алга»

22 февраля 2024, 11:08
Фото: 1MI

Мобильное приложение карты «Алга» в Башкирии переключат на другой банк

Ранее жители республики столкнулись с трудностями при по пополнении баланса транспортной карты.

Сотрудники АО «Башкирский регистр социальных карт» (АО «БРСК») проводят переключение мобильного приложения на другой банк-эквайер для возможности пополнения транспортной карты «Алга». Отмечается, что работы по восстановлению ведутся в круглосуточном режиме.

Восстановление приложения, по данным регионального Минтранса, займет несколько дней. Пополнить баланс на транспортной карте жители республики смогут уже на следующей неделе.

Напомним, в среду, 21 февраля, Банк России отозвал лицензию у QIWI Банка, который входит в группу QIWI. Данное решение, как говорится в пресс-релизе ЦБ, обусловлено тем, что банк нарушал федеральные законы, а также нормативные акты регулятора.

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#Общество#Экономика#Общественный транспорт#Новости Башкирии#Транспорт#Автобусы#Азамат Нухов
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