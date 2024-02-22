В Башкирии госавтоинспекторы будут массово останавливать водителей

Напомним, ранее в Башкирии пьяного 16-летнего подростка поймали за рулем Hyundai Solaris. Парень, находясь в нетрезвом состоянии, без спроса взял автомобиль у своей матери. Сотрудники полиции провели освидетельствование на состояние опьянения в её присутствии. Результат показал содержание алкоголя 0,633 мг.