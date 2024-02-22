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Published Сегодня, 04:40

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Updated Сегодня, 04:42

Масштабные мероприятия по выявлению нетрезвых водителей пройдут в Башкирии

В Башкирии госавтоинспекторы будут массово останавливать водителей

22 февраля 2024, 04:40
Фото: 1MI

Масштабные мероприятия по выявлению нетрезвых водителей пройдут в Башкирии

Подробности сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

На дорогах Башкирии в период с 22 по 26 февраля пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». К мероприятию будет привлечено максимальное количество личного состава в местах проведения праздничных мероприятий и массовых гуляний.

Как отметил главы ГИБДД по республике, целью мероприятия является профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортом в нетрезвом состоянии. Проверки водителей будут нацелены на выявление признаков опьянения среди автомобилистов.

— Призываю всех водителей не нарушать правила дорожного движения, так как последствия нетрезвой поездки могут быть очень плачевными. По статистике 2023 года каждое третье смертельное ДТП происходит с участием пьяных водителей. Они представляет собой огромную угрозу для всех участников дорожного движения, — сказал Владимир Севастьянов.

Напомним, ранее в Башкирии пьяного 16-летнего подростка поймали за рулем Hyundai Solaris. Парень, находясь в нетрезвом состоянии, без спроса взял автомобиль у своей матери. Сотрудники полиции провели освидетельствование на состояние опьянения в её присутствии. Результат показал содержание алкоголя 0,633 мг.

#Общество#Город#ГИБДД#ДТП#Дороги#Новости Башкирии#Рейд#Азамат Нухов
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