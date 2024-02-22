В Башкирии более 400 тысяч человек получают ниже прожиточного минимума

В Башкирии более 400 тысяч человек получают доходы, которые оказались ниже прожиточного минимума. Однако этот показатель снижается с 2021 года.

Уполномоченный по правам человека в Башкирии Михаил Закомалдин накануне, 21 февраля, представил свой доклад о соблюдении прав и свобод граждан в 2023 году. Согласно документу, доля населения с денежными доходами ниже границы бедности снизилась на 1,3%. Так, в 2021 году их насчитывалось 11,4% (455,7 тысячи человек), а в 2022 году стало 10,1% (404,2 тысячи). Башкортостан по уровню бедности среди субъектов страны был на 26-м месте. При этом в Приволжском федеральном округе республика попала в топ-3 — выше оказались только Татарстан (5%) и Нижегородская область (8%). В целом на протяжении года рос минимальный размер оплаты труда. С 1 января этого года зарплата работников бюджетной сферы превысила 22 тысячи рублей. Среднедушевые доходы населения по итогам девяти месяцев 2023 года составили 35 990,4 рубля. На сколько в Башкирии за год увеличились доходы населения? Узнать подробнее Читайте также: Хабиров рассказал об отправившемся на СВО депутате Жители Башкирии могут оформить абонемент на связь со скидкой до 30% Хабиров презентовал новые проекты киностудии Башкортостан