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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

В Башкирии более 400 тысяч человек получают ниже прожиточного минимума

В Башкирии более 400 тысяч человек получают ниже прожиточного минимума

22 февраля 2024, 14:05
Фото: 1MI
В Башкирии более 400 тысяч человек получают доходы, которые оказались ниже прожиточного минимума. Однако этот показатель снижается с 2021 года.

Уполномоченный по правам человека в Башкирии Михаил Закомалдин накануне, 21 февраля, представил свой доклад о соблюдении прав и свобод граждан в 2023 году. Согласно документу, доля населения с денежными

доходами ниже границы бедности снизилась на 1,3%. Так, в 2021 году их насчитывалось 11,4% (455,7 тысячи человек), а в 2022 году стало 10,1% (404,2 тысячи).

Башкортостан по уровню бедности среди субъектов страны был на 26-м месте. При этом в Приволжском федеральном округе республика попала в топ-3 — выше оказались только Татарстан (5%) и Нижегородская область (8%).

В целом на протяжении года рос минимальный размер оплаты труда. С 1 января этого года зарплата работников бюджетной сферы превысила 22 тысячи рублей. Среднедушевые доходы населения по итогам девяти месяцев 2023 года составили 35 990,4 рубля.

На сколько в Башкирии за год увеличились доходы населения?
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#Экономика#Башкортостан#Доходы#Прожиточный минимум#Марина Шорина#Уполномоченный по правам человека
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