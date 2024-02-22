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Published Сегодня, 17:06

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Updated Сегодня, 17:08

Уфимский мотогонщик стал трехкратным чемпионом России

Уфимский мотогонщик стал трехкратным чемпионом России

22 февраля 2024, 17:06
Фото: Соцсети
Спортсмен из Уфы Никита Богданов стал трехкратным чемпионом России по мотогонкам на льду. В последнем этапе он набрал 30 очков из 30. Соревнования состоялись в Красногорске.

Уфимец является представителем Центра технических видов спорта имени Г. Кадырова. Он одержал победу в заключительном этапе 64-го личного чемпионата России по мотогонкам на льду.

Соперниками ему стали 16 других спортсменов. До последнего жителю столицы РБ пришлось бороться с Динаром Валеевым из Тольятти. Сам Богданов отмечает, что в этом году для него был самый сложный в моральном плане сезон.

«Ты идешь к этому на протяжении своей жизни, работаешь на пике своих возможностей», — заявил мотогонщик.

Молодой человек имеет собственное помещение, где обсуживает транспортные средства для сореванований. Всего их в арсенале два — запасной нужен для форс-мажорных ситуаций. Он отметил, что любовь к спорту ему привил отец, который и сам является двукратным чемпионом мира по командным гонкам. Первый мотоцикл у мальчика появился в пять лет, а за руль ледового агрегата он сел в 15 лет.

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#Спорт#Уфа#Мотоциклы#Марина Шорина
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