Уфимский мотогонщик стал трехкратным чемпионом России

Молодой человек имеет собственное помещение, где обсуживает транспортные средства для сореванований. Всего их в арсенале два — запасной нужен для форс-мажорных ситуаций. Он отметил, что любовь к спорту ему привил отец, который и сам является двукратным чемпионом мира по командным гонкам. Первый мотоцикл у мальчика появился в пять лет, а за руль ледового агрегата он сел в 15 лет.