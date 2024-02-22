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Пожилая жительница Башкирии передала в руки мошенников 5 млн рублей

Уфимка за 15 лет накопила пять миллионов, но потом все раздала

22 февраля 2024, 07:54
Фото: 1MI

Пожилая жительница Башкирии передала в руки мошенников 5 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба МВД по РБ.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 73-летняя работница одного из уфимских колледжей. Женщина получила сообщение в мессенджере с неизвестного номера. Человек представился директором колледжа, в котором она работает. Женщина не была знакома с ним, однако имя и фотография внушили доверие.

Мужчина сообщил, что ей вскоре должны позвонить сотрудники банка и правоохранители. Потерпевшая доверилась и вышла на связь с лжеспециалистами. Они сообщили ей о подозрительных операциях на банковском счете и предложили помочь сохранить деньги. Для этого аферисты попросили её снять все накопления со своих вкладов и перевести их на специальный счет. Женщина следовала их указаниям и обманывала сотрудников банка, скрывая истинные цели своего визита в банковское отделение.

В течение пяти дней уфимка через разные банкоматы отправляла деньги злоумышленникам. Ее предупреждали прохожие, сотрудники банков и полиция, но безрезультатно. Никто не смог остановить женщину. Таким образом, она перевела мошенникам почти пять млн рублей. Отмечается, что ей понадобилось около 15 лет, чтобы накопить такую сумму.

Напомним, ранее мошенник с сайта знакомств развел жительницу Кумертау почти на 100 тысяч рублей. В ходе переписки аферист заявил, что проходит военную службу в Сирии, а также является обладателем денежного состояния в иностранной валюте.

#Происшествия#Мошенничество#Деньги#Банк#Азамат Нухов#Мошенническая схема#МВД России
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