Уфимка за 15 лет накопила пять миллионов, но потом все раздала

Мужчина сообщил, что ей вскоре должны позвонить сотрудники банка и правоохранители. Потерпевшая доверилась и вышла на связь с лжеспециалистами. Они сообщили ей о подозрительных операциях на банковском счете и предложили помочь сохранить деньги. Для этого аферисты попросили её снять все накопления со своих вкладов и перевести их на специальный счет. Женщина следовала их указаниям и обманывала сотрудников банка, скрывая истинные цели своего визита в банковское отделение.