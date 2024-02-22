Уфимец признан виновным в убийстве тёщи, которая числилась пропавшей без вести

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
Уфимец в ходе конфликта убил свою тёщу. Вместе с супругой они спрятали тело погибшей женщины в лесном массиве Благоварского района. Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Осенью прошлого года к правоохранителям обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении её 64-летней матери. По её словам, вечером 24 октября та ушла из дома и пропала без вести.
По месту жительства потерпевшей были обнаружены замытые следы крови. Помимо этого допрошены родственники женщины и другие свидетели, в результате подозрение пало на мужа дочери пропавшей. Примечательно, что незадолго до исчезновения между ним и женщиной произошел конфликт.
По версии следствия, в ходе конфликта злоумышленник несколько раз ударил женщину кулаком по голове, после чего кухонным ножом ударил ей в область шеи. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте.
Мужчина попытался скрыть следы преступления. Он обернул тело в полиэтилен и спрятал в багажник автомобиля, а через несколько дней вывез в лесопосадку в сторону Благовещенского района. Там он оставил тело женщины, прикрыв ветками.
Кроме того, в ходе следствия было установлено, что дочь потерпевшей впоследствии узнала о совершенном в отношении её матери преступлении, однако не сообщила об этом правоохранителям и была свидетелем сокрытия тела.
Как отмечает пресс-служба региональной прокуратуры, раскрыть преступление удалось благодаря следам крови в квартире, которые злоумышленник не отмыл, полицейские также по камерам дорожного наблюдения установили выезд супругов за город.