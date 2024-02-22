РЭО: Треть концессий регионов в 2022−2023 годах заключили в сфере обращения с ТКО

По информации гендиректора РЭО Дениса Буцаева, сфера обращения с отходами за два прошедших года стала одной из самых популярных для проектов ГЧП. Согласно данным, предоставленным Национальным центром ГЧП, за 2022–2023 годы из 164 региональных концессионных соглашений на отрасль ТКО пришлось 47 договоров — то есть около трети всех концессий, заключенных регионами РФ за указанный период. Финансирование по 47 концессиям составило более 100 млрд рублей. Для привлечения денег в сферу обращения с ТКО РЭО применил инструмент льготного финансирования проектов за счет выпуска собственных облигаций. Проекты финансируются по ставке 6 — 8% годовых. Учитывая действующую ключевую ставку Центробанка, привлечение финансирования в проекты отрасли стало выгодным инструментом для бизнеса.