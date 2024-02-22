РЭО: Треть концессий регионов в 2022−2023 годах заключили в сфере обращения с ТКО

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По информации гендиректора РЭО Дениса Буцаева, сфера обращения с отходами за два прошедших года стала одной из самых популярных для проектов ГЧП. Согласно данным, предоставленным Национальным центром ГЧП, за 2022–2023 годы из 164 региональных концессионных соглашений на отрасль ТКО пришлось 47 договоров — то есть около трети всех концессий, заключенных регионами РФ за указанный период. Финансирование по 47 концессиям составило более 100 млрд рублей. Для привлечения денег в сферу обращения с ТКО РЭО применил инструмент льготного финансирования проектов за счет выпуска собственных облигаций. Проекты финансируются по ставке 6 — 8% годовых. Учитывая действующую ключевую ставку Центробанка, привлечение финансирования в проекты отрасли стало выгодным инструментом для бизнеса.
В Центре ГЧП отмечают, что комплекс по сортировке мусора на Сахалине входит в число наиболее капиталоемких проектов за два минувших года. В прошлом году проект получил национальную премию агентства «Росинфра» в категории «Лучший проект ГЧП в сфере экологии». На его реализацию потребуется более 6 млрд рублей, сообщает gorod55.ru.
Республики Дагестан и Башкортостан за два года заключили по три концессии. Общая ежегодная мощность обработки ТКО в Дагестане превысит 950 тысяч тонн, а в Башкирии — 600 тысяч тонн. Каждый из проектов оценивается в 12 млрд рублей.
По словам замгендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергея Королева, сейчас у организации в планах по финансированию на текущий и следующий год 53 концессионных проекта, требующих 135 млрд рублей инвестиций. Еще 36 проектов пока прорабатываются.
Сообщается, что с 2011 до 2022 года в отрасли обращения с ТКО регионами было заключено всего 20 концессионных соглашений. То есть за два года в сфере произошел двукратный рост количества подписанных концессий по сравнению с предыдущим десятилетием.