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Власти Уфы прокомментировали обрушение части дома в Черниковке

Мэрия Уфы заявила, что дом с обрушившимся балконом не признан аварийным

22 февраля 2024, 09:40
Фото: Пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Власти Уфы прокомментировали обрушение части дома в Черниковке

Выяснилось, что жители сами должны подать заявку о проведении специальной проверки. Всё, что сделано на сегодня — собраны следы обрушения. Ремонт здания начнётся лишь с наступлением благоприятной погоды.

Пресс-служба городской администрации прокомментировала редакции Mkset.ru обрушение балкона в Черниковке. Выяснилось, что многоквартирный дом не признан аварийным.

Напомним, вчера вечером по адресу ул. Калинина, 41 / Рыбакова, 2 произошло обрушение балкона дома 1952 года постройки.

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В мэрии рассказали, что двухэтажный дом состоит из 12 квартир. Сейчас он находится на самоуправлении собственниками жилья, а аварийным обслуживанием дома должен заниматься УЖХ Орджоникидзевского района.

Сотрудники Управления гражданской защиты, отреагировавшие на сигнал об обрушении, установили, что шлакоблочная кладка дома и перекрытия здания не повреждены. Всё, что было сделано — уборка территории от обрушенных элементов. Ремонт фасада будет производиться «при установлении благоприятных погодных условий».

Оказывается, ранее совершались попытки признать дом аварийным. Например, 12 сентября 2023 года состоялась межведомственная комиссия, которая рекомендовала жильцам обратиться в специализированную организацию для проведения обследования здания. Проверка должна установить техническое состояние дома и представить заключение.

В настоящее время собственники помещений не подали в городскую Межведомственную комиссию заявление о проведении оценки состояния жилого дома требованиям законов.

В прошлом году разразился скандал из-за дома сталинской эпохи, который признали объектом культурного наследия. Мы узнали, что скрывается за этим статусом.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Идэль Гумеров#Орджоникидзевский район#Черниковка#Обрушение
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