Мэрия Уфы заявила, что дом с обрушившимся балконом не признан аварийным

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Пресс-служба городской администрации прокомментировала редакции Mkset.ru обрушение балкона в Черниковке. Выяснилось, что многоквартирный дом не признан аварийным.
Напомним, вчера вечером по адресу ул. Калинина, 41 / Рыбакова, 2 произошло обрушение балкона дома 1952 года постройки.
В мэрии рассказали, что двухэтажный дом состоит из 12 квартир. Сейчас он находится на самоуправлении собственниками жилья, а аварийным обслуживанием дома должен заниматься УЖХ Орджоникидзевского района.
Сотрудники Управления гражданской защиты, отреагировавшие на сигнал об обрушении, установили, что шлакоблочная кладка дома и перекрытия здания не повреждены. Всё, что было сделано — уборка территории от обрушенных элементов. Ремонт фасада будет производиться «при установлении благоприятных погодных условий».
Оказывается, ранее совершались попытки признать дом аварийным. Например, 12 сентября 2023 года состоялась межведомственная комиссия, которая рекомендовала жильцам обратиться в специализированную организацию для проведения обследования здания. Проверка должна установить техническое состояние дома и представить заключение.
В настоящее время собственники помещений не подали в городскую Межведомственную комиссию заявление о проведении оценки состояния жилого дома требованиям законов.
В прошлом году разразился скандал из-за дома сталинской эпохи, который признали объектом культурного наследия. Мы узнали, что скрывается за этим статусом.