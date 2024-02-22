Мэрия Уфы заявила, что дом с обрушившимся балконом не признан аварийным

Сотрудники Управления гражданской защиты, отреагировавшие на сигнал об обрушении, установили, что шлакоблочная кладка дома и перекрытия здания не повреждены. Всё, что было сделано — уборка территории от обрушенных элементов. Ремонт фасада будет производиться «при установлении благоприятных погодных условий».