Госдолг Башкирии вырос до 66 млрд рублей

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
В январе данное значение достигло 58,7 млрд рублей. При этом годом ранее — феврале 2023 года — сумма составляла 38,4 млрд рублей.
Первое место в структуре задолженности занимают бюджетные кредиты. Из общей суммы их на 39,9 млрд рублей. Также в топ-3 вошли долг по государственным ценным бумагам (19 млрд) и по государственным гарантиям (7,36 млрд).
По данным статистики, Башкирия попала на четвертую строчку рейтинга регионов Приволжского федерального округа по объему задолженности. На первом месте разместила Нижегородская область (147,5 млрд), на втором — Татарстан (125,5 млрд), на третьем — Удмуртия (67,4 млрд).