mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

Госдолг Башкирии вырос до 66 млрд рублей

Госдолг Башкирии вырос до 66 млрд рублей

22 февраля 2024, 16:36
Фото: Изображение Midjourney
Государственный долг Башкирии к февралю 2024 года составил 66,3 млрд рублей. Такая информация отражена на сайте министерства финансов России.

В январе данное значение достигло 58,7 млрд рублей. При этом годом ранее — феврале 2023 года — сумма составляла 38,4 млрд рублей.

Первое место в структуре задолженности занимают бюджетные кредиты. Из общей суммы их на 39,9 млрд рублей. Также в топ-3 вошли долг по государственным ценным бумагам (19 млрд) и по государственным гарантиям (7,36 млрд).

По данным статистики, Башкирия попала на четвертую строчку рейтинга регионов Приволжского федерального округа по объему задолженности. На первом месте разместила Нижегородская область (147,5 млрд), на втором — Татарстан (125,5 млрд), на третьем — Удмуртия (67,4 млрд).

Читайте также:
Подписчики помогли таксисту-блогеру из Уфы купить машину за миллионБашкирия пока не купит туристические автобусы за миллиард рублейВ Башкирии собаку оставили замерзать в машине на морозе
#Экономика#Башкортостан#Финансы#Госдолг#Марина Шорина
Подпишитесь
Мэрия Уфы заявила, что дом с обрушившимся балконом не признан аварийным
Сегодня, 09:40
В Башкирии более 400 тысяч человек получают ниже прожиточного минимума
Сегодня, 14:05
Где отдохнуть в марте: лучшие туристические направления для жителей Башкирии
Сегодня, 09:22
Башкирия пока не купит туристические автобусы за миллиард рублей
Сегодня, 14:58
Уфимца остановили сотрудники ГИБДД, а он оказался «мертвым»
Сегодня, 15:31
ЖК «Зорге. Премьер»: здоровье и комфорт в любое время года
15 февраля, 10:47