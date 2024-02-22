Где отдохнуть в марте: лучшие туристические направления для жителей Башкирии

Что касается цен, то именно в начале весны они вполне демократичны. Тем, кто хочет отдохнуть с пользой, турагенты советуют отправляться в Стамбул для знакомства с многовековой историей этого города и его достопримечательностями. Для их осмотра начало весны — прекрасное время: улицы не многолюдны, жара еще не наступила. На привычных россиянам курортах температура воздуха в марте составляет от 10 до 20 градусов. Искупаться, конечно, не получится, а вот посвятить время спокойным прогулкам по побережью и наблюдением за просыпающейся природой — вполне.