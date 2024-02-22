Где отдохнуть в марте: лучшие туристические направления для жителей Башкирии

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Российским туристам стало сложнее путешествовать по миру, однако многие страны для наших соотечественников по-прежнему открыты. Именно на них могут обратить внимание те россияне, которые планируют отпуск на начало весны. На какие направления стоит обратить внимание в марте, рассказывает издание Newia.ru.
Март считается весьма удачным месяцем для посещения королевства Таиланд. Неслучайно, что многие россияне выбирают именно эту страну для отдыха весной. Температура воздуха в марте там составляет, как правило, 25-30 градусов. Мартовское путешествие в Таиланд обойдется на так дорого, поскольку самый горячий сезон к началу весны постепенно подходит к концу.
Комфортный пляжный и экскурсионный отдых -это то, чем славится страна. Тем, кто хочет отдохнуть бюджетно, турагенты рекомендуют обратить внимание на Пхукет — один из наиболее демократичных местных курортов. Сафари-парки, множество развлекательных комплексов и возможности для активного отдыха есть на Самуи, но стоит учитывать, что отдых там обойдется уже чуть дороже.
Привлекательность Египта в глазах российских туристов во многом обусловлена географической близостью к России — перелет займет всего несколько часов.
Отдыхать в Египте именно в марте можно с комфортом, но стоит учитывать непостоянство погодных условий. К примеру, жару могут резко сменить сильные порывы ветра и дожди. Вода в море более прохладная, чем в горячий туристический сезон, но купаться все же можно.
Весна в Египте, как правило, довольно мягкая, что понравится любителям экскурсий. тем более, что стране действительно есть что посмотреть. В поисках интересных достопримечательностей многие даже отправляются в пустыни. Что касается пляжного отдыха, то при ограниченном бюджете россияне могут рассматривать отели Хургады. Отдых в популярном Шарм-эль-Шейхе обойдется уже дороже.
Любители эмиратов заявляют, что март — идеальное время для посещения страны. Зима к этому времени уже отступает, а жаркие дни еще впереди: в среднем температура воздуха в это время составляет от 25 до 28 градусов. Купаться можно без проблем — вода уже достаточно прогрета. Но про теплую одежду все же лучше не забывать — несмотря на дневную жару, ночи часто выдаются прохладными.
По мнению турагентов, мартовский отдых в ОАЭ идеально подойдет для семей с детьми — для юных путешественников погодные условия вполне благоприятные. На эмираты стоит обратить внимание и любителям шопинга — в начале весны в местных торговых центрах традиционно стартует сезон распродаж.
В начале весны во Вьетнаме, в том числе, на местных курортах устанавливается достаточно комфортная температура: воздух прогревается до 30 градусов, вода — примерно до 25. Дождей уже практически нет, так что отдыху ничто не должно помешать. Для спокойного отдыха подойдут Фантьет и Нячанг. Любители активного и познавательного отдыха также найдут, чем заняться. Можно посетить местные национальные парки, осмотреть достопримечательности, среди которых, к примеру, многочисленные архитектурные памятники, чей возраст составляет несколько столетий.
Тем, кто ориентируется на демократичный отдых, турагенты рекомендуют отправляться в Нячанг или в Камрань, где, среди прочего, можно будет насладиться и живописной природой.
Шри-Ланка — направление, которое сложно назвать бюджетным, однако многие россияне выбирают его для отдыха и именно в начале весны. Март — пожалуй, самое комфортное время на местных курортах: температура составляет до 30 градусов, вода достаточно теплая, обстановка на пляжах располагает к принятию солнечных ванн.
Российские туристы отправляются на Шри-Ланку не только за отдыхом на местных белоснежных пляжах. Побережье привлекает поклонников водных видов спорта: виндсерфинга, серфинга, а также дайвинга.
Самый бюджетный курорт Шри-Ланки — Негомбо. Возможно, местные пляжи уступают другим, более дорогим и премиальным курортам, однако отдых остается вполне комфортным. Здесь есть и возможности для дайвинга, можно осмотреть местные достопримечательности, посетить рестораны и попробовать блюда из морепродуктов — предмет гордости курорта.
Тех, кого не пугает долгий перелет через океан, однозначно может привлечь Куба. Температура воздуха в марте не поднимается выше 30 градусов, а температура воды — около 25-26 градусов. Впрочем, даже в самые жаркие дни на местных пляжах можно чувствовать себя комфортно, поскольку с моря дует легкий и приятный бриз.
Наиболее популярным курортом Кубы считается Варадеро. Живописные пляжи, отели на любой вкус и кошелёк и развитая инфраструктура. Тех, кто успеет устать от пляжного отдыха, ждут местные аквапарки, рафтинг, сафари на джипах, и, конечно же, экскурсии по достопримечательностям. Из Варадеро можно отправиться, к примеру, в Гавану — столица находится недалеко от курорта.
В марте в Индии уже достаточно жарко, однако есть курорты, где в начале весны погода остается комфортной для пляжного отдыха. В их числе — Керала и Гоа. Воздух редко порогреавается выше 28 градусов. Осадков в это время практически не бывает, поскольку начало весны считается самым сухим сезоном.
Гоа знают многие российские туристы. Именно весной отдыхать здесь особенно комфортно: горячий сезон еще не начался, кругом достаточно тихо, а стоимость размещения вполне приемлема. Можно даже арендовать виллу по демократичной цене. Для купания идеально подходит Аравийское море — достаточно спокойное и теплое, волн в марте не бывает.
Турция остается излюбленным местом отдыха туристов из России не только летом, но и весной. В марте здесь особенно красиво — природа пробуждается от спячки, и ветви деревья покрываются нежными весенними цветами.
Что касается цен, то именно в начале весны они вполне демократичны. Тем, кто хочет отдохнуть с пользой, турагенты советуют отправляться в Стамбул для знакомства с многовековой историей этого города и его достопримечательностями. Для их осмотра начало весны — прекрасное время: улицы не многолюдны, жара еще не наступила. На привычных россиянам курортах температура воздуха в марте составляет от 10 до 20 градусов. Искупаться, конечно, не получится, а вот посвятить время спокойным прогулкам по побережью и наблюдением за просыпающейся природой — вполне.