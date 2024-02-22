«Единая Россия» направила более 90 тысяч тонн гуманитарных грузов в новые регионы

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Двухлетию гуманитарной миссии «Единой России» был посвящен форум первичных отделений в Хабаровске. Андрей Турчак, секретарь генсовета партии, вспомнил, что 22 февраля 2022 года первая колонна гуманитарной помощи от региональных отделений партии прибыла в Ростовскую область, чтобы помочь беженцам из Донбасса.
Партия первой пришла на помощь людям, которые вынуждены были покинуть свои дома. Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» работали в Мариуполе даже в самые жестокие бои. Они доставляли продукты, лекарства, теплые вещи и предметы первой необходимости. В рекордно короткие сроки «Единая Россия» организовала гуманитарные центры в Донецкой и Луганской народных республиках, где оказывали медицинскую помощь и помогали в оформлении документов, напомнил Андрей Турчак.
В первые месяцы было открыто 45 гуманитарных центров, которые, по словам Турчака, были центрами жизнеобеспечения. С течением времени они преобразовались, и сегодня там можно получить разнообразную помощь, включая юридическую.
Все это время адресную помощь жителям предоставляли активисты МГЕР и «Волонтерской Роты». За два года через гуманитарную миссию «Единой России» прошли более 3,5 тысячи волонтеров.
Еще более тысячи участников миссии — врачи. Партия собирает бригады медиков, которые регулярно выезжают на помощь в новые регионы. Кроме того, «Единая Россия» доставила в местные больницы более 7 тысяч тонн лекарств и медицинских изделий, а также организовала курсы тактической медицины для военных и жителей прифронтовых регионов.
Сейчас основное внимание партии сосредоточено на поддержке фронта. Более 11,5 миллиарда рублей собрано на эти цели, сообщает er.ru.
Помимо сбора гуманитарной помощи, Андрей Турчак призвал сопровождать каждую семью военнослужащих, знать их потребности, регулярно поддерживать связь и оказывать всю необходимую помощь, а также вовлекать ветеранов СВО в общественную и политическую жизнь.
«С первых дней специальной военной операции Башкортостан при поддержке регионального отделения партии „Единая Россия“ развернул сбор гумпомощи нашим бойцам и жителям новых регионов. За это время мы отправили в Донбасс 113 гуманитарных конвоев со всем необходимым.
Только по линии республиканского отделения «Единой России» для жителей ДНР и ЛНР собрали и отправили 20 тонн художественной и учебной литературы, 60 тонн одежды, более 200 тонн продуктов.
В этой большой работе нам помогает волонтерский штаб имени Героя России генерала Шаймуратова. На базе местных отделений партии «Единая Россия» работают 63 его филиала. Волонтеры помогли организовать сбор гумпомощи от населения для наших добровольческих подразделений, мобилизованных ребят. Активно помогают они и семьям участников СВО. Порой их просят элементарно воды принести, дров наколоть, снег раскидать, в аптеку сходить. Это тоже очень важно.
С сентября 2022 года на базе регионального исполкома партии действует горячая линия по вопросам СВО. За это время операторы приняли порядка 13 тысяч звонков по самым разным вопросам — социальные выплаты и пособия, волонтерская, гуманитарная помощь. Много звонков от желающих пополнить ряды тех, кто сражается за нашу Родину. И этот факт только укрепляет уверенность в нашей скорой победе!» — рассказал Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».