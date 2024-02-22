«Единая Россия» направила более 90 тысяч тонн гуманитарных грузов в новые регионы

С сентября 2022 года на базе регионального исполкома партии действует горячая линия по вопросам СВО. За это время операторы приняли порядка 13 тысяч звонков по самым разным вопросам — социальные выплаты и пособия, волонтерская, гуманитарная помощь. Много звонков от желающих пополнить ряды тех, кто сражается за нашу Родину. И этот факт только укрепляет уверенность в нашей скорой победе!» — рассказал Руслан Насретдинов, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия».