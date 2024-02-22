Диетолог Васильева рассказала о важности животных и растительных белков в питании

Она отметила, что человек может получить достаточное количество белка из продуктов животного происхождения. Однако рекомендуется, чтобы половина белка в суточном рационе была растительного происхождения. По словам диетолога, белки животного происхождения усваиваются организмом очень хорошо, но их потребление должно быть ограничено из-за насыщенных жиров и холестерина, которые могут иметь отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, при обработке мясных продуктов могут образовываться канцерогены — вещества, способные вызывать рак.