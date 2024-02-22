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Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Диетолог Васильева рассказала о важности животных и растительных белков в питании

Диетолог Васильева рассказала о важности животных и растительных белков в питании

22 февраля 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney
Врач-диетолог, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева сообщила, что суточную норму белка можно закрыть, потребляя примерно 400 г индейки.

Она отметила, что порция индейки в 100 г может покрыть четверть суточной потребности в белке. В то же время, 100 г рыбы или сои могут покрыть пятую часть или более трети суточной потребности в белке соответственно. Все это относится к среднему взрослому человеку, пишут «Известия».

Доктор Васильева подчеркнула, что оптимальное потребление белка должно составлять не менее 85-90 г в сутки. В случае стрессовых ситуаций, болезней, физической активности, а также у женщин в период беременности и кормления грудью, дополнительно расходуется еще больше белка.

Она отметила, что человек может получить достаточное количество белка из продуктов животного происхождения. Однако рекомендуется, чтобы половина белка в суточном рационе была растительного происхождения. По словам диетолога, белки животного происхождения усваиваются организмом очень хорошо, но их потребление должно быть ограничено из-за насыщенных жиров и холестерина, которые могут иметь отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, при обработке мясных продуктов могут образовываться канцерогены — вещества, способные вызывать рак.

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