Диетолог Васильева рассказала о важности животных и растительных белков в питании

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Она отметила, что порция индейки в 100 г может покрыть четверть суточной потребности в белке. В то же время, 100 г рыбы или сои могут покрыть пятую часть или более трети суточной потребности в белке соответственно. Все это относится к среднему взрослому человеку, пишут «Известия».
Доктор Васильева подчеркнула, что оптимальное потребление белка должно составлять не менее 85-90 г в сутки. В случае стрессовых ситуаций, болезней, физической активности, а также у женщин в период беременности и кормления грудью, дополнительно расходуется еще больше белка.
Она отметила, что человек может получить достаточное количество белка из продуктов животного происхождения. Однако рекомендуется, чтобы половина белка в суточном рационе была растительного происхождения. По словам диетолога, белки животного происхождения усваиваются организмом очень хорошо, но их потребление должно быть ограничено из-за насыщенных жиров и холестерина, которые могут иметь отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, при обработке мясных продуктов могут образовываться канцерогены — вещества, способные вызывать рак.