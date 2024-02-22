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Башкирия пока не купит туристические автобусы за миллиард рублей

Башкирия пока не купит туристические автобусы за миллиард рублей

22 февраля 2024, 14:58
Фото: 1MI
Министерству транспорта и дорожного хозяйства Башкирии заморозили закупку 30 туристических автобусов. Все из-за жалобы управлению Федеральной антимонопольной службы по РБ со стороны ООО «Питербасцентр». Соответствующая информация отражена на портале госзакупок.

Жалоба размещена на этой неделе, а закупка появилась 12 февраля. За 1,041 млрд рублей власти региона хотели оформить в лизинг три десятка единиц автобусов, которые выпущены не ранее 2023 года. Заказчик указал, что ему нужны модели YUTONG ZK6128H или эквивалентные ему машины.

Пожаловавшаяся компания из Ленинградской области указала, что закупаемый товар идет от иностранного производителя. Там считают, что при описанных характеристиках заказчику нужен только один производитель. А значит, это ограничивает конкуренцию.

При этом на российском рынке якобы есть как минимум четыре импортера с аналогичными моделями. Автобусы должны быть оснащены механической коробкой передач, холодильником, кондиционером, круиз-контролем и иметь до 60 посадочных мест.

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#Общество#Башкортостан#Госзакупки#Автобус#Автобусы#Туристы#Минтранс#Марина Шорина
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