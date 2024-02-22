Башкирия пока не купит туристические автобусы за миллиард рублей

Жалоба размещена на этой неделе, а закупка появилась 12 февраля. За 1,041 млрд рублей власти региона хотели оформить в лизинг три десятка единиц автобусов, которые выпущены не ранее 2023 года. Заказчик указал, что ему нужны модели YUTONG ZK6128H или эквивалентные ему машины.