Башкирия пока не купит туристические автобусы за миллиард рублей

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Updated Сегодня, 15:00
Жалоба размещена на этой неделе, а закупка появилась 12 февраля. За 1,041 млрд рублей власти региона хотели оформить в лизинг три десятка единиц автобусов, которые выпущены не ранее 2023 года. Заказчик указал, что ему нужны модели YUTONG ZK6128H или эквивалентные ему машины.
Пожаловавшаяся компания из Ленинградской области указала, что закупаемый товар идет от иностранного производителя. Там считают, что при описанных характеристиках заказчику нужен только один производитель. А значит, это ограничивает конкуренцию.
При этом на российском рынке якобы есть как минимум четыре импортера с аналогичными моделями. Автобусы должны быть оснащены механической коробкой передач, холодильником, кондиционером, круиз-контролем и иметь до 60 посадочных мест.