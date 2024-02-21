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Published Сегодня, 16:34

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Updated Сегодня, 16:36

Закрытую в 2019 году школу в Уфе начнут реконструировать

Закрытую школу в Уфе отремонтируют за полмиллиарда рублей

21 февраля 2024, 16:34
Фото: 1MI

Закрытую в 2019 году школу в Уфе начнут реконструировать

На реконструкцию здания школы №23 в Уфе выделили 539 млн рублей. Эти средства из бюджета республики направят на строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставку оборудования. Информация содержится в документации на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступило управление капитального строительства Башкирии. Оно требует провести подготовку территории, заняться фундаментом, подвалом, стенами, лестницами и входами. Также в перечень работ включили устройство электричества, наружных сетей связи, трубо- и газопроводов.

По завершении реконструкции победитель аукциона выполнит озеленение территории и благоустройство. Все 132 пункта из технического задания нужно завершить до 30 ноября 2025 года.

Школа функционировала по адресу: улица Николая Дмитриева, 19/1. В 2016 году в трехэтажном здании уже проводили ремонт, однако через три года оно начало разрушаться. Объект признали аварийным и закрыли.

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#Общество#Уфа#Реконструкция#Госзакупки#Школы#Марина Шорина
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