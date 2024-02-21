Закрытую школу в Уфе отремонтируют за полмиллиарда рублей

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Заказчиком работ выступило управление капитального строительства Башкирии. Оно требует провести подготовку территории, заняться фундаментом, подвалом, стенами, лестницами и входами. Также в перечень работ включили устройство электричества, наружных сетей связи, трубо- и газопроводов.
По завершении реконструкции победитель аукциона выполнит озеленение территории и благоустройство. Все 132 пункта из технического задания нужно завершить до 30 ноября 2025 года.
Школа функционировала по адресу: улица Николая Дмитриева, 19/1. В 2016 году в трехэтажном здании уже проводили ремонт, однако через три года оно начало разрушаться. Объект признали аварийным и закрыли.