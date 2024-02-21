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Published Сегодня, 04:33

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Updated Сегодня, 04:35

Мэрия Уфы прокомментировала вырубку деревьев в границах городских лесов

Вырубка леса под Уфой оказалась незаконной

21 февраля 2024, 04:33

Мэрия Уфы прокомментировала вырубку деревьев в границах городских лесов

Чиновники не знают, на каких основаниях зарегистрировано право частной собственности на земельные участки. Однако смогли зафиксировать нарушения. Материалы переданы в прокуратуру.

Пресс-служба уфимской городской администрации прокомментировала вырубку леса в деревне Жилино. Она подтвердила незаконность этих действий.

Напомним, несколько дней назад жители деревни пожаловались на вырубку деревьев возле улицы Кордон №6. Нам удалось узнать, что земли, где производилась вырубка, являются частной собственностью под жилую застройку, однако это не означает, что вмешательство в лесной фонд является законным.

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Ссылаясь на данные Росреестра, чиновники из администрации сообщили, что участки, на которых производится вырубка, являются частной собственностью — ими владеет физическое лицо. Право собственности возникло на основании договора купли-продажи. Ранее два земельных участка с кадастровыми номерами 02:55:040182:139 и 02:55:040182:140 являлись единым участком с номером 02:55:040623:198. Право собственности на него было впервые зарегистрировано 21 октября 2014 года. Однако в мэрии не смогли рассказать, на каком основании участок оказался в частных руках. Впоследствии он был разделён на два участка. Также частная собственность зарегистрирована на соседний участок с номером 02:55:040622:551. На каких основаниях эта земля оказалась в частных руках, чиновники тоже не знают (известно, что первоначальное право собственности зарегистрировано 17 октября 2014 года).

Все три участка расположены в границах городских лесов Уфимского городского лесничества.

Городская лесная служба выехала на указанную местность и подтвердила факт вырубки леса неизвестными лицами. При этом разрешений на вырубку насаждений не выдавалось.

— Составлен расчет ущерба, причиненного зеленому фонду города.

Материалы городской лесной службы переданы в прокуратуру Кировского района.

Недавно прокуратура отреагировала на вырубку леса в Нагаево. Местные жители вынуждены были обратиться к Владимиру Путину.

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#Уфа#Прокуратура#Новости Башкирии#Мэрия#Вырубка леса#Вырубка деревьев#Идэль Гумеров#Кировский район
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