Воины из Башкирии в плену у ВСУ, преступность среди мигрантов значительно снизилась

В плену ВСУ остаются военнослужащие из Башкирии. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Михаил Закомалдин. По его словам, с начала года из плена вернулись 3 выходцев республики. Столько же вернулось домой за весь прошлый год. Однако не всем бойцам удалось попасть в мероприятия по обмену пленными.