Воины из Башкирии в плену у ВСУ, преступность среди мигрантов значительно снизилась

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Глава МВД по Республике Башкортостан Александр Прядко заявил, что масштабы миграционной преступности значительно преувеличены. За год число правонарушений, совершённых приезжими, снизилось на 30%. По его мнению, проблема преступности среди выходцев из Средней Азии искусственно раздувается СМИ.
Ответственный за приём экзаменов на получение прав в ГИБДД Ильдус Шайбаков и его подчинённые незаконно обогатились на 1,3 млн рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Размер взяток, которые «оборотни в погонах» получали от граждан, варьировался от 4,5 тыс до 54 тыс рублей — правоохранители считают, что за эти сумму они содействовали людям в сдаче экзаменов без фактической проверки знаний и умений.
Стали известны обстоятельства страшной аварии на железнодорожном переезде в Стерлитамаке. Карета скорой помощи заехала на пути, в это время по железной дороге двигался локомотив. Экстренное торможение не помогло избежать столкновения, из-за чего погибла 67-летняя пациентка реанимобиля. Лидер профсоюза медработников считает, что ошибка водителя скорой помощи могла возникнуть из-за усталости и переработок вследствие низкой зарплаты.
В плену ВСУ остаются военнослужащие из Башкирии. Об этом заявил уполномоченный по правам человека Михаил Закомалдин. По его словам, с начала года из плена вернулись 3 выходцев республики. Столько же вернулось домой за весь прошлый год. Однако не всем бойцам удалось попасть в мероприятия по обмену пленными.
Вопросом вырубки деревьев под Уфой займётся прокуратура. Редакция Mkset.ru получила от мэрии ответ на запрос о том, законна ли вырубка леса возле Жилино. Выяснилось, что хвойные деревья находятся в зоне городских лесов, что запрещает вырубку без разрешения. Как земельные участки оказались в частных руках, власти не знают.
Уфимцы снова возмущаются транспортным хаосом в городе. В очередной раз недовольство выражают жители Кузнецовского затона. Они напомнили Ратмиру Мавлиеву его идеи поставить палатки для чиновников на время строительства улицы Пугачёва. Население микрорайона растёт, существующие автобусы не справляются с нагрузкой — считают граждане.
В некоторых населённых пунктах Башкирии прошли похороны бойцов СВО. Кто-то не дожил до 30, кто-то отучился на серьёзную специальность, но вынужден был трудиться на стройке, а кто-то не в первый раз становится участником боевых действий.