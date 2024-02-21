Весна: как ездить по этим дорогам?

«Хороший вариант — антикоррозийная обработка. В автосервисе машину вычистят и покроют смесями от ржавчины. Но это не избавит от необходимости регулярно мыть автомобиль. Новая машина начнет гнить уже через год, если вы будете экономить на мойке и антикоре. Особенно в условиях Сибири. При займе под залог авто мы осматриваем машину. Находим неисправность — говорим, как исправить и куда обратиться», — сообщил ведущий технический специалист компании «Ваш инвестор» Евгений Сосницкий.