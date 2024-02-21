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Весна: как ездить по этим дорогам?

Весна: как ездить по этим дорогам?

21 февраля 2024, 04:00
Фото: ООО МФК «ЦФР ВИ»
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Зима подходит к концу, на пороге март, а значит скоро будет каша и ямы на дорогах. Как помочь вашему авто пережить весенний период без лишних затрат на ремонт, разбираемся с «Ваш инвестор».

Езда по бездорожью — испытание для водителя и автомобиля. Не каждую яму можно объехать, вовремя заметить — дыры прячутся под лужами от снега. Ты вязнешь в грязи и не можешь выбраться. На такие случаи у водителя в арсенале должны быть необходимые инструменты.

«Буксировочный трос, лопата, баллонный ключ, домкрат, компрессор и запаска. Вот эти инструменты у водителя должны быть при себе. Чтобы ты колесо мог поменять, из ямы выбраться, или чтоб тебя дотащили до ближайшего СТО», — рассказал клиент «Ваш инвестор», Вадим Иванов.

С инструментами разобрались. Как быть со ржавчиной? От грязи с песком и солью начнут гнить арки и пороги автомобиля. Позже могут образоваться сквозные дыры, грязь начнет заливать салон. Появление ржавчины на корпусе тревожный знак, избавиться от нее трудно.

«Хороший вариант — антикоррозийная обработка. В автосервисе машину вычистят и покроют смесями от ржавчины. Но это не избавит от необходимости регулярно мыть автомобиль. Новая машина начнет гнить уже через год, если вы будете экономить на мойке и антикоре. Особенно в условиях Сибири. При займе под залог авто мы осматриваем машину. Находим неисправность — говорим, как исправить и куда обратиться», — сообщил ведущий технический специалист компании «Ваш инвестор» Евгений Сосницкий.

Как же ездить по этим дорогам? Начните с проверки того, что есть в машине на непредвиденный случай. Посетите сервис техобслуживания и покройте автомобиль антикором. Не забывайте мыть его и будьте осторожны на дороге. А если беды вам миновать не удалось, и машина пострадала, то специалисты «Ваш инвестор» помогут вам советом при осмотре.

Сервис займов под залог авто «Ваш инвестор», 8 800 700 02 52, ООО МФК «ЦФР ВИ» ИНН 5407967714, Свидетельство № 1803550008909

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