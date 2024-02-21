В Башкирии сгорел люксовый внедорожник стоимостью более 15 млн рублей

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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В городе Октябрьский автомобиль BMW сгорел посреди дня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Инцидент случился вчера днём на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Лермонтова. Огонь появился под капотом автомобиля в передней его части.
На место происшествия выехали сотрудники 38-й пожарно-спасательной части. Несмотря на то, что расчёт прибыл через 3 минуты после сообщения, автомобиль оказался значительно повреждён.
Дознаватель МЧС России проводит расследования инцидента. Предварительная причина — брак электрооборудования автомобиля.