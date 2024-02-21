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Published Сегодня, 05:49

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Updated Сегодня, 05:51

В Башкирии иномарка сгорела в центре города средь бела дня

В Башкирии сгорел люксовый внедорожник стоимостью более 15 млн рублей

21 февраля 2024, 05:49
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

В Башкирии иномарка сгорела в центре города средь бела дня

Причиной возгорания могли стать недостатки в электрических приборах автомобиля.

В городе Октябрьский автомобиль BMW сгорел посреди дня. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент случился вчера днём на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Лермонтова. Огонь появился под капотом автомобиля в передней его части.

На место происшествия выехали сотрудники 38-й пожарно-спасательной части. Несмотря на то, что расчёт прибыл через 3 минуты после сообщения, автомобиль оказался значительно повреждён.

Дознаватель МЧС России проводит расследования инцидента. Предварительная причина — брак электрооборудования автомобиля.

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#Общество#Происшествия#Город#Пожар#Транспорт#МЧС#Октябрьский#Идэль Гумеров
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