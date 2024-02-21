Уфимский таксист получил 3 года за свою невнимательность

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Накануне в Калининском районном суде Уфы состоялось финальное заседание по уголовному делу в отношении водителя такси. Его обвинили в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека.
Из материалов дела следует, что осенью 2022 года. Мужчина выехал на линию такси, управляя автомобилем «Лада Веста». Все было хорошо, пока на выезде со второстепенной дороги он не забыл уступить проезд машине, которая ехала по главной. Удар был такой силы, что пассажирка таксиста погибла до приезда скорой помощи, а попутчик в другой машине получил серьезные ранения.
Подсудимый свою вину признал, В суде заявил, что раскаивается. Однако, несмотря на это, суд назначил ему три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.