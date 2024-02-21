Уфимский таксист получил 3 года за свою невнимательность

Из материалов дела следует, что осенью 2022 года. Мужчина выехал на линию такси, управляя автомобилем «Лада Веста». Все было хорошо, пока на выезде со второстепенной дороги он не забыл уступить проезд машине, которая ехала по главной. Удар был такой силы, что пассажирка таксиста погибла до приезда скорой помощи, а попутчик в другой машине получил серьезные ранения.