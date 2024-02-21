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Уфимская УК незаконно подняла тарифы и попалась

Уфимская УК незаконно подняла тарифы и попалась

21 февраля 2024, 14:13
Фото: 1MI
Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору снова поймал управляющую компанию из Уфы на незаконных начислениях жителям. Обслуживающая организация получила таким образом прибыль на 79 тысяч рублей.

На завышенные тарифы указали жители дома №27 улице Интернациональная. Им повысили плату за «содержание» еще в ноябре прошлого года. Горожане платили 27,9 рубля за квадратный метр.

Обслуживающая организация получила предостережение о недопустимости нарушений. Она сделала перерасчет жителям, который отразился к счетах этого года.

Отметим, что данная УК уже попадалась на таком же нарушении. Однако коснулось это тогда жителей дома №133/1 по проспекту Октября. С уфимцев сдирали деньги за техобслуживание теплового пункта.

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#Общество#Уфа#Коммунальные услуги#Тарифы ЖКХ#ЖКУ#Марина Шорина
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