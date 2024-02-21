Уфимская УК незаконно подняла тарифы и попалась

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
На завышенные тарифы указали жители дома №27 улице Интернациональная. Им повысили плату за «содержание» еще в ноябре прошлого года. Горожане платили 27,9 рубля за квадратный метр.
Обслуживающая организация получила предостережение о недопустимости нарушений. Она сделала перерасчет жителям, который отразился к счетах этого года.
Отметим, что данная УК уже попадалась на таком же нарушении. Однако коснулось это тогда жителей дома №133/1 по проспекту Октября. С уфимцев сдирали деньги за техобслуживание теплового пункта.