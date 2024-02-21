Тему миграционной преступности в Башкирии подогревают СМИ

Александр Прядко заявил, что на преступность в республике мигранты не влияют. По его словам, в прошлом году в Башкортостан прибыло 78 тыс выходцев Средней Азии. Большинство прибывших — уроженцы Узбекистана и Таджикистана. На них приходится 67% мигрантов (40% и 27% соответственно) из этого региона.