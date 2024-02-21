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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Министр внутренних дел Башкирии считает ничтожной преступность среди мигрантов

Тему миграционной преступности в Башкирии подогревают СМИ

21 февраля 2024, 06:56
Фото: Скриншот

Министр внутренних дел Башкирии считает ничтожной преступность среди мигрантов

Чиновник выступил с докладом перед депутатами Курултая. По его мнению, масштабы проблемы преувеличены.

Глава министерства внутренних дел по Республике Башкортостан Александр Прядко скептически высказался о масштабах преступности среди мигрантов в Башкирии. Его слова передаёт телеканал UTV.

Что известно об Александре Прядко, который вероятно возглавит МВД по Башкирии
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Александр Прядко заявил, что на преступность в республике мигранты не влияют. По его словам, в прошлом году в Башкортостан прибыло 78 тыс выходцев Средней Азии. Большинство прибывших — уроженцы Узбекистана и Таджикистана. На них приходится 67% мигрантов (40% и 27% соответственно) из этого региона.

Приезжие в 2023 году совершили 249 преступлений, что почти на треть меньше, чем годом ранее. По мнению главы полиции, такие цифры — ничтожно малое количество.

— Это ничтожно малое количество и их влияние на преступность в регионе мала.

Общий уровень преступности в регионе в прошлом году составил 1 274,6 случаев на 100 тыс человек населения.

Александр Прядко считает, что в обществе имеет место искусственно подогреваемый средствами массовой информации резонанс. Кроме того, министр уточнил, что практически все мигранты в Башкирии находятся легально.

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Миграция#Идэль Гумеров
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