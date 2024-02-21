Тему миграционной преступности в Башкирии подогревают СМИ

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
Глава министерства внутренних дел по Республике Башкортостан Александр Прядко скептически высказался о масштабах преступности среди мигрантов в Башкирии. Его слова передаёт телеканал UTV.
Александр Прядко заявил, что на преступность в республике мигранты не влияют. По его словам, в прошлом году в Башкортостан прибыло 78 тыс выходцев Средней Азии. Большинство прибывших — уроженцы Узбекистана и Таджикистана. На них приходится 67% мигрантов (40% и 27% соответственно) из этого региона.
Приезжие в 2023 году совершили 249 преступлений, что почти на треть меньше, чем годом ранее. По мнению главы полиции, такие цифры — ничтожно малое количество.
— Это ничтожно малое количество и их влияние на преступность в регионе мала.
Общий уровень преступности в регионе в прошлом году составил 1 274,6 случаев на 100 тыс человек населения.
Александр Прядко считает, что в обществе имеет место искусственно подогреваемый средствами массовой информации резонанс. Кроме того, министр уточнил, что практически все мигранты в Башкирии находятся легально.