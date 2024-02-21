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Posted 21 февраля 2024, 10:53

Published 21 февраля 2024, 10:53

Modified 21 февраля 2024, 10:55

Updated 21 февраля 2024, 10:55

Сварщик и наводчик-оператор из Уфы погиб на СВО

21 февраля 2024, 10:53

В уфимском драмтеатре попрощались с бойцом СВО, воевавшим в Чеченской республике

По желанию родственников Виталия Великосельского похоронили в Иглинском районе. Церемония прощания прошла в Уфе.

В холле Русского драматического театра в Уфе вчера попрощались с 47-летним Виталием Великосельским, погибшим на СВО. Об этом сообщила администрация Октябрьского района города.

Виталий Великосельский родился в 1977 году. Он закончил школу №2 Ленинского района Уфы. После школы трудоустроился сварщиком в городской речной порт.

Проходил службу в 1995–1997 годах, был заместителем командира стрелкового взвода. За время службы ему довелось участвовать в боевых действиях на территории Чечни. Уже тогда был награждён орденом Мужества, а также медалями «За службу на Кавказе» и «За службу на Тихоокеанском флоте».

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Вернувшись с войны, Виталий Великосельский начал работать инженером в службе по благоустройству Ленинского района, затем стал мастером в автосервис.

В 2022 году он вновь оказался в эпицентре боевых действий, на этот раз — в зоне проведения СВО. В ВС РФ стал наводчиком-оператором разведывательного батальона. 3 декабря 2023 года Виталий Великосельский погиб.

#Общество#Новости Уфы#СВО#Похороны участников СВО#Октябрьский район#Иглинский район
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