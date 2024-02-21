Сварщик и наводчик-оператор из Уфы погиб на СВО

Posted 21 февраля 2024, 10:53
Published 21 февраля 2024, 10:53
Modified 21 февраля 2024, 10:55
Updated 21 февраля 2024, 10:55
В холле Русского драматического театра в Уфе вчера попрощались с 47-летним Виталием Великосельским, погибшим на СВО. Об этом сообщила администрация Октябрьского района города.
Виталий Великосельский родился в 1977 году. Он закончил школу №2 Ленинского района Уфы. После школы трудоустроился сварщиком в городской речной порт.
Проходил службу в 1995–1997 годах, был заместителем командира стрелкового взвода. За время службы ему довелось участвовать в боевых действиях на территории Чечни. Уже тогда был награждён орденом Мужества, а также медалями «За службу на Кавказе» и «За службу на Тихоокеанском флоте».
Вернувшись с войны, Виталий Великосельский начал работать инженером в службе по благоустройству Ленинского района, затем стал мастером в автосервис.
В 2022 году он вновь оказался в эпицентре боевых действий, на этот раз — в зоне проведения СВО. В ВС РФ стал наводчиком-оператором разведывательного батальона. 3 декабря 2023 года Виталий Великосельский погиб.