Сергей Цой наградил сотрудников компании «Башнефть» за добросовестный труд

Кроме того, Сергей Цой рассказал о том, как в регионе проводится масштабная работа по развитию социальной инфраструктуры в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Республикой Башкортостан. С 2019 года реализовано более 300 проектов в 49 районах и городах республики. Общий объём средств, направленных на благотворительные цели составил почти 28 млрд руб. В числе важнейших социальных проектов, которые «Роснефть» реализовала в Уфе, Сергей Цой назвал строительство Тимашевской дорожной развязки. Она соединила северную и южную части города и избавила жителей от необходимости стоять в многочасовых пробках. В трех городах (Октябрьский, Туймазы, Кумертау) построены современные ледовые дворцы. Это настоящие спортивные центры, которые способны принимать соревнования федерального уровня, площадь каждого объекта — более 6,5 тыс. квадратных метров. Также в Янауле полностью реконструировали единственный в этом районе Дворец молодежи со встроенным кинотеатром, а в Нефтекамске не только реконструировали, но и оснастили современным оборудованием полилингвальную школу-интернат.