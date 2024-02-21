Сергей Цой наградил сотрудников компании «Башнефть» за добросовестный труд

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
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Updated Сегодня, 05:24
В рамках регионального тура «Россия — это мы!» Сергей Цой открыто общается с аудиторией о будущем страны, об актуальных изменениях в геополитике, экономике и социальной сфере, которые сейчас происходят в мире.
Так, по словам Сергея Цоя, запас прочности у российской экономики достаточный, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед, даже в условиях экономического давления со стороны Запада. Энергосистема России сохранила стабильность вопреки введенным в отношении страны санкциям и отказу европейских государств от российских энергоносителей.
— Как недавно отметил президент России Владимир Путин, Россия укрепляется по всем направлениям, включая экономику. Несмотря на все ограничения и все сложности, с которыми мы сталкиваемся, экономика России стала первой в Европе по паритету покупательской способности. Мы вышли на первое место в Европе и стали пятой экономикой мира вслед за Китаем, США, Индией и Японией.
Напомним, что 2024 год объявлен в России годом семьи. Сергей Цой подчеркнул, что в этой сфере большое внимание уделяется демографии, поддержке многодетных семей, семей с маленькими детьми, работает программа семейной ипотеки и т. д.
— Как отметил президент, семья — это основа основ. Именно дома в семейной обстановке во многом формируется личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные политические идеалы и ценности. Ведь семья — это не просто основа государства и общества, это духовное явление, основа нравственности.
Продолжая разговор об экономическом развитии страны, Сергей Цой отметил впечатляющие темпы у компании «Роснефть» — за последние 20 лет. Так, по его данным, компания нарастила добычу нефти в 18 раз, долю в отечественной добыче — почти в 10. На сегодняшний день «Роснефть» добывает около 40% нефти от общероссийского объема производства. При этом компания является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет России: только за последние пять лет выплаты превысили 18 трлн руб., в т. ч. по итогам 2022 года — 4 трлн руб. То есть каждый шестой рубль в бюджет страны поступил от выплат «Роснефти».
Также Сергей Цой отметил, что в Башкирии «Роснефть» представлена мощным промышленным комплексом, который формирует группа предприятий «Башнефть», крупнейшая промышленная компания и главная социально-экономическая опора региона. На протяжении нескольких десятилетий она сохраняет передовые позиции в экономике республики, а также является ее крупнейшим налогоплательщиком и ключевым социальным партнером. По приведенным данным, за последние восемь лет в региональный бюджет от «Башнефти» поступило около 219 млрд рублей в виде налогов и дивидендов. При этом компания является крупнейшим работодателем Башкирии — в ней работают более 36 тыс. человек. Также стоит отметить, что вся производственная деятельность «Роснефти» ведется с соблюдением высоких экологических стандартов. В частности, за последние пять лет «Башнефть» инвестировала в природоохранные проекты более 30 млрд рублей.
— Среди наиболее крупных проектов особо выделю строительство ключевого природоохранного объекта — комплекса биологических очистных сооружений «Башнефть — Уфанефтехим». Данный комплекс производительностью 84 000 кубометров в сутки не имеет аналогов как в России, так и в странах Евразии. Инвестиции в реконструкцию превысили 11 миллиардов рублей. Биологические очистные сооружения позволили не только значительно улучшить качество очистки сточных вод, но и в 2,5 раза увеличить объем повторно используемой очищенной воды в технологических процессах. Благодаря этому снизился объем забора воды из реки Белая, — отметил Сергей Цой.
Кроме того, Сергей Цой рассказал о том, как в регионе проводится масштабная работа по развитию социальной инфраструктуры в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и Республикой Башкортостан. С 2019 года реализовано более 300 проектов в 49 районах и городах республики. Общий объём средств, направленных на благотворительные цели составил почти 28 млрд руб. В числе важнейших социальных проектов, которые «Роснефть» реализовала в Уфе, Сергей Цой назвал строительство Тимашевской дорожной развязки. Она соединила северную и южную части города и избавила жителей от необходимости стоять в многочасовых пробках. В трех городах (Октябрьский, Туймазы, Кумертау) построены современные ледовые дворцы. Это настоящие спортивные центры, которые способны принимать соревнования федерального уровня, площадь каждого объекта — более 6,5 тыс. квадратных метров. Также в Янауле полностью реконструировали единственный в этом районе Дворец молодежи со встроенным кинотеатром, а в Нефтекамске не только реконструировали, но и оснастили современным оборудованием полилингвальную школу-интернат.
Также в рамках мероприятия «Россия — это мы!» выступила народная артистка РФ Анита Цой совместно с вокальным трио «Реликт». Оригинальная концертная программа народной артистки состояла из легендарных песен военных лет, которые вошли в альбом «Нации Победителей посвящается…». На сцене прозвучали такие великие произведения, как «Журавли», «Темная ночь», «На безымянной высоте», «Эх, дороги», «Нам нужна одна победа» и другие. Как призналась артистка, в основу ее исполнения легло личное прочтение этих песен, ставших подлинной частью истории страны. Песни, которые знает каждый, негромкие рассказы о судьбе отдельного человека на войне в исполнении Марка Бернеса, Клавдии Шульженко, Лидии Руслановой, Леонида Утесова, Любови Орловой, Вячеслава Тихонова и других легендарных артистов того времени.