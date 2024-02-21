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Published Сегодня, 16:10

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Updated Сегодня, 16:13

Разработчики «Алисы» заинтересовались говорящей на башкирском колонкой

Разработчики «Алисы» заинтересовались говорящей на башкирском колонкой

21 февраля 2024, 16:10
Фото: Скриншот видео
Создатели виртуального голосового ассистента «Алиса» проявили интерес к разработке умной колонки «Хомай», которая использует в речи башкирские слова. Об этом в ходе интервью для медиаплатформы «Пруфы» заявил программист Айгиз Кунафин.

Он является создателем устройства с «национальным колоритом». Разработчики «Алисы» теперь хотят посмотреть, как получился такой продукт. Другие регионы могут использовать технологию, чтобы внедрить на рынок узбекскую или татарскую «умную» колонку. Сейчас прорабатывается сотрудничество с Марий Эл.

Кунафин рассказал, что ему пришлось самому вкладываться в разработку. Он хотел, чтобы проект нашел отклик как у взрослого поколения, так и у детей.

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#Общество#Технологии#Башкортостан#Башкирский язык#Марина Шорина
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