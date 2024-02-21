Разработчики «Алисы» заинтересовались говорящей на башкирском колонкой

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Он является создателем устройства с «национальным колоритом». Разработчики «Алисы» теперь хотят посмотреть, как получился такой продукт. Другие регионы могут использовать технологию, чтобы внедрить на рынок узбекскую или татарскую «умную» колонку. Сейчас прорабатывается сотрудничество с Марий Эл.
Кунафин рассказал, что ему пришлось самому вкладываться в разработку. Он хотел, чтобы проект нашел отклик как у взрослого поколения, так и у детей.