Пермская ЦБК начала, посвященный трудовым династиям проект

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:42
Основная цель проекта — чествование династий, чей трудовой путь проходит на ПЦБК. Работники компании делятся историями своих семей. Первый рассказ посвящён семье Ватрубиных, чей общий трудовой стаж в компании составляет 110 лет, пишет properm.ru.
История началась в далеком 1965 году, когда молодожены Виктор и Алевтина Ватрубины приехали в Пермь. Комбинат тоже был молодым, ему было всего 6 лет. Молодая семья приложила много сил для развития предприятия.
Виктор Ильич проработал на комбинате 50 лет, трудился слесарем КИП и автоматике. При его участии были запущены бумаго- и картоноделательные машины. Он также являлся автором более чем 10 рационализаторских предложений.
Его супруга Алевтина Николаевна работала на предприятии 32 года, начиная с должности мастера и заканчивая руководителем центральной производственной лаборатории. Именно она отвечала за внедрение передового опыта других предприятий Советского Союза на производстве.
Их дочь Ольга Ватрубина сегодня руководит отделом подготовки заказов производства гофротары. Под ее руководством работают дизайнеры, конструкторы и инженеры.
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков сообщил о сотнях трудовых династий, история которых сплетается с историей компании. О рассказал, что финальной частью проекта станет обширная экспозиция, которая откроется 29 апреля — в день основания предприятия.
Данный проект также посвящен Году семьи, объявленному президентом Владимиром Путиным.