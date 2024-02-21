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Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Выходец Уфимского района погиб на СВО

«Не все из них возвращаются домой»: под Уфой похоронили участника СВО

21 февраля 2024, 12:38
Фото: Храм Покрова Пресвятой Богородицы д. Кириллово / https://vk.com/public219414560

Выходец Уфимского района погиб на СВО

С бойцом попрощались спустя 2 месяца после гибели.

В деревне Кириллово Уфимского района в последний путь проводили Евгения Никифорова, сложившего голову на СВО. Об этом сообщил глава районной администрации Николай Ельников.

Прощание с Евгением Никифоровым состоялось возле обелиска памяти героев Великой Отечественной войны. На церемонию прибыл оркестр. Кирилловский сельский Дом культуры опубликовал запись, посвящённую погибшему участнику СВО:

— Российские военнослужащие продолжают героически исполнять воинский долг в ходе Специальной Военной Операции. Не все из них возвращаются домой. И сегодня, 20 февраля 2024 года, в д. Кириллово Уфимского района прошёл траурный митинг, посвящённый прощанию с нашим земляком Никифоровым Евгением Александровичем, погибшим участником Специальной Военной Операции.

Панихиду по усопшему проводил отец Храма Покрова Пресвятой Богородицы.

По информации администрации Кирилловского сельсовета, Евгений Никифоров погиб ещё 4 декабря 2023 года, однако прощание с ним состоялось лишь вчера. С ВС РФ Никифоров подписал контракт в сентябре 2023 года.

Сегодня стало известно, что в Иглинском районе попрощались с бойцом СВО, который служил в рядах штурмовой бригады. На «гражданке» он отучился на технолога по переработке нефти и газа, но работал водителем и кровельщиком.

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#Общество#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Уфимский район
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