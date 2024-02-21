«Не все из них возвращаются домой»: под Уфой похоронили участника СВО

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
В деревне Кириллово Уфимского района в последний путь проводили Евгения Никифорова, сложившего голову на СВО. Об этом сообщил глава районной администрации Николай Ельников.
Прощание с Евгением Никифоровым состоялось возле обелиска памяти героев Великой Отечественной войны. На церемонию прибыл оркестр. Кирилловский сельский Дом культуры опубликовал запись, посвящённую погибшему участнику СВО:
— Российские военнослужащие продолжают героически исполнять воинский долг в ходе Специальной Военной Операции. Не все из них возвращаются домой. И сегодня, 20 февраля 2024 года, в д. Кириллово Уфимского района прошёл траурный митинг, посвящённый прощанию с нашим земляком Никифоровым Евгением Александровичем, погибшим участником Специальной Военной Операции.
Панихиду по усопшему проводил отец Храма Покрова Пресвятой Богородицы.
По информации администрации Кирилловского сельсовета, Евгений Никифоров погиб ещё 4 декабря 2023 года, однако прощание с ним состоялось лишь вчера. С ВС РФ Никифоров подписал контракт в сентябре 2023 года.
Сегодня стало известно, что в Иглинском районе попрощались с бойцом СВО, который служил в рядах штурмовой бригады. На «гражданке» он отучился на технолога по переработке нефти и газа, но работал водителем и кровельщиком.