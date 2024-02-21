Из-за празднований в Уфе перекроют некоторые дороги

Послезавтра (в пятницу) с 7 утра до полудня будет недоступной парковка перед парком Победы в Черниковке (по улице Комарова). С 9:30 до 11:30 не получится проехать по участку улицы Пушкина около Советской площади — дорога будет перекрыта от улицы Цюрупы до Ленина. В это же время будет закрыт проезд по улице Советской (от улицы Пушкина до Заки Валиди.