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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Уфе перекроют улицы в центре и на севере города

Из-за празднований в Уфе перекроют некоторые дороги

21 февраля 2024, 12:01
Фото: 1MI

В Уфе перекроют улицы в центре и на севере города

Горожан просят заранее искать пути объезда.

В Уфе 23 февраля будут недоступны для движения некоторые дороги. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта.

Послезавтра (в пятницу) с 7 утра до полудня будет недоступной парковка перед парком Победы в Черниковке (по улице Комарова). С 9:30 до 11:30 не получится проехать по участку улицы Пушкина около Советской площади — дорога будет перекрыта от улицы Цюрупы до Ленина. В это же время будет закрыт проезд по улице Советской (от улицы Пушкина до Заки Валиди.

Ограничения связаны с празднованием Дня защитника Отечества.

#Общество#Город#Уфа#Дороги#Транспорт#Перекрыто движение#Идэль Гумеров
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