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Чрезмерное употребление алкоголя может привести к шизофрении

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к шизофрении

21 февраля 2024, 06:43
Фото: 1MI
Медицинский специалист Тимур Асанов из Видновской клинической больницы выявил несколько факторов, связанных с вредным воздействием алкогольных напитков на организм человека.

«Употребление алкоголя оказывает подавляющее воздействие на нашу способность мыслить. Многократное употребление спиртных напитков может привести к полному атрофированию мозжечка и истощению коры головного мозга», — подчеркнул врач.

Он также отметил, что даже умеренное употребление алкоголя, например, всего два бокала вина на вечере с друзьями, способно снизить интеллект на 20%.

«Головная боль после выпивки обычно объясняется тем, что в мозгу человека находится большое количество капилляров и нервных клеток, которые страдают от интоксикации. И при этом окисление алкоголя в мозговых клетках происходит намного медленнее, чем в других органах», — добавил Асанов.

Он также подчеркнул, что алкоголь может стать причиной различных психических расстройств, в том числе шизофрению и биполярное расстройство, а также способствовать развитию эпилепсии, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Люди, страдающие от алкогольной зависимости, могут приобрести странные фобии, такие как страх перед пустыми стаканами, известный как соноселикафобия. И это заставляет их постоянно заполнять или прятать пустые стаканы», — уточнил медик.

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