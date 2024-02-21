Чрезмерное употребление алкоголя может привести к шизофрении

«Головная боль после выпивки обычно объясняется тем, что в мозгу человека находится большое количество капилляров и нервных клеток, которые страдают от интоксикации. И при этом окисление алкоголя в мозговых клетках происходит намного медленнее, чем в других органах», — добавил Асанов.