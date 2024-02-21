Чрезмерное употребление алкоголя может привести к шизофрении

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:57
«Употребление алкоголя оказывает подавляющее воздействие на нашу способность мыслить. Многократное употребление спиртных напитков может привести к полному атрофированию мозжечка и истощению коры головного мозга», — подчеркнул врач.
Он также отметил, что даже умеренное употребление алкоголя, например, всего два бокала вина на вечере с друзьями, способно снизить интеллект на 20%.
«Головная боль после выпивки обычно объясняется тем, что в мозгу человека находится большое количество капилляров и нервных клеток, которые страдают от интоксикации. И при этом окисление алкоголя в мозговых клетках происходит намного медленнее, чем в других органах», — добавил Асанов.
Он также подчеркнул, что алкоголь может стать причиной различных психических расстройств, в том числе шизофрению и биполярное расстройство, а также способствовать развитию эпилепсии, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Люди, страдающие от алкогольной зависимости, могут приобрести странные фобии, такие как страх перед пустыми стаканами, известный как соноселикафобия. И это заставляет их постоянно заполнять или прятать пустые стаканы», — уточнил медик.